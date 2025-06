Modric se va, pero ejerce de capitán hasta el final, más que palabras con dos jugadores del Real Madrid

Fuentes cercanas al vestuario aseguran que, en las últimas semanas, Modric ha tenido conversaciones profundas con varios jóvenes del equipo, especialmente con Vinícius Júnior y Rodrygo Goes.

El croata, consciente del peso que tendrán ambos en el futuro del club, no ha querido marcharse sin transmitirles lo aprendido en su dilatada trayectoria: humildad, trabajo diario, respeto por la camiseta y cabeza fría ante la fama. En momentos de tensión o euforia, Modric ha sabido estar cerca de ellos, corrigiendo actitudes y orientando con firmeza, pero siempre desde el respeto.

Modric se va, pero no deja de ser capitán: ejemplo hasta el último día

Luka Modrić vive sus últimos días como jugador del Real Madrid, pero su influencia en el vestuario sigue tan intacta como en sus mejores años. Aunque ya ha tomado la decisión de no renovar su contrato y emprender una nueva etapa lejos del Santiago Bernabéu, el croata ha dejado claro que su compromiso con el club es absoluto hasta el último instante. Más allá de su papel en el campo, está ejerciendo un rol crucial como líder silencioso, marcando el camino para las nuevas generaciones y dando ejemplo de lo que significa vestir de blanco.

El croata no necesita dar discursos encendidos ni levantar la voz. Su sola presencia impone, y sus gestos hablan más que mil palabras. En entrenamientos, sigue siendo el primero en llegar y uno de los últimos en marcharse. En el vestuario, su palabra es ley. Y aunque su adiós sea inminente, su legado permanecerá en quienes han tenido el privilegio de compartir equipo con él.

Lecciones para el futuro: Vinícius y Rodrygo, bajo su tutela

Modric sabe que el Real Madrid quedará en buenas manos, pero también entiende que la madurez de jugadores como Vinícius y Rodrygo será clave en los próximos años. Por eso, ha estado especialmente atento a su evolución tanto dentro como fuera del campo. En algunos momentos, el veterano mediocampista ha tenido que intervenir para corregir actitudes inmaduras, especialmente cuando la presión o la fama parecían nublar el juicio de los jóvenes cracks.

A Vinícius, por ejemplo, le ha aconsejado mantener la cabeza centrada en el fútbol, evitar distracciones mediáticas y no caer en provocaciones. A Rodrygo, le ha instado a no bajar los brazos cuando no es titular y a seguir trabajando con humildad. Son gestos de liderazgo silencioso que definen a Modric: no solo fue un genio con el balón, también un capitán sin brazalete.

Luka se va, pero lo hace como vivió en el Madrid: con elegancia, compromiso y grandeza. Y su voz, aunque pronto no esté en el campo, seguirá resonando en la conciencia de quienes lo vieron liderar con el ejemplo.