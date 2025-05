Vinícius tiene un problema grave con Mbappé que está complicando la renovación con el Real Madrid

El Madrid no ha realizado una buena recta final de temporada. Los pésimos resultados cosechados en los últimos encuentros clave, unidos al pobre juego que ha ofrecido el equipo de Ancelotti, ha hecho subir la tensión dentro del vestuario blanco. La manera en la que fue vapuleado en el Emirates Stadium hizo mucho daño en el seno del equipo, al igual que las dolorosas derrotas ante el FC Barcelona en Copa y liga. El resultado final ha sido un fiel reflejo de cómo ha respirado el vestuario durante toda la campaña.

En medio de esta vorágine, Vinícius Júnior sigue su lucha particular contra varios jugadores del vestuario. Siempre en el foco de todas las polémicas, Vinícius Júnior está viendo a un jugador más como un problema que como una solución. Y ya no se muerde la lengua. Lo dice de viva voz y a su círculo más íntimo que lo sostiene en el vestuario se va reduciendo. Mbappé es el enemigo público número uno, y es más que un secreto a voces.

Vinícius Júnior también quiere ganar más que Mbappé

El fichaje de Kylian Mbappé y el hecho de que el foco de atención pasara de Vinícius Júnior a Mbappé en tan solo una temporada, irritó mucho al internacional brasileño. Esto ha conllevado trifulcas varias que se han traducido en cruce de acusaciones entre ambas estrellas. Lo que ha llevado a una división del vestuario.

Vinícius en plena renovación de su contrato, no tolera que Mbappé le pase por encima en la escala salarial del equipo. El brasileño cree que fue fichado para ser el único galáctico del equipo y no permite que haya la mínima competencia. Este clima bélico se ha mantenido durante buen parte de la temporada. Vini está presionando al Madrid para que sus condiciones contractuales sean mejores que las del internacional galo. Pero el club se niega en redondo. No está por la labor de que Vinícius supere a un Mbappé que ha sido Bota de Oro este año, y que se ha unido a un descenso del rendimiento del brasileño.

Sin el apoyo de los capitanes

Y es que Vinícius se ha quedado solo en su fuego cruzado dentro del vestuario merengue. Al brasileño ya lo tuvo que escarmentar Modric hace algún mes por sus desplantes y comportamientos fuera de lugar. El veterano capitán croata apenas recibe palabra del brasileño desde entonces.

Carvajal o Lucas Vázquez están del lado del ‘10’ del Real Madrid, ya que ya han tenido algunos encontronazos con él. Vinícius cada vez está más solo. Y Xabi Alonso no aprueba la actitud del brasileño. Vinícius está solo. La salida de Rodrygo le complica más su situación, y un futuro que, a falta de cerrar el mercado de verano, sigue en el aire.