Mourinho ha dicho: no, gracias, cree que es un globo hinchado en el Real Madrid y un problema para Xabi Alonso

José Mourinho está dando sus primeros pasos en el Benfica después de que fuera anunciado como el nuevo entrenador del conjunto lisboeta hace un par de semanas. Desde ese momento, el portugués ha ido dando nombres a la dirección deportiva para reforzar al equipo próximamente, pero habría rechazado el ofrecimiento de un jugador del Real Madrid con el que no le ve potencial.

Se trata de Gonzalo García, uno de los delanteros del conjunto blanco. Después de la gran irrupción que tuvo con el Madrid en el Mundial de Clubes, lo que le permitió hacerse con ficha del primer equipo, la realidad es que el canterano no está teniendo muchos minutos bajo las órdenes de Xabi Alonso y ya se está planteando la posibilidad de que salga en el mercado de enero.

José Mourinho ha rechazado la posibilidad de que Gonzalo García fiche por el Benfica

Tanto el club blanco como los representantes del jugador están moviéndose para encontrar un equipo para él, aunque sea como cedido, para que pueda tener más oportunidades en el terreno de juego y crecer como futbolista. Una opción era el Benfica de Mourinho, pero después de haberla recibido, el portugués habría dicho "no, gracias" por distintos motivos sobre el ariete.

El técnico cree que es un globo hinchado por el Madrid, es decir, que está sobrevalorado, por lo que es un problema para Xabi Alonso, teniendo en cuenta que el tolosarra no le dará muchas opciones de jugar y se lo tendrá que acabar comiendo con patatas. De momento, Gonzalo solo ha jugado seis partidos, con minutos muy bajos, y solo ha sido titular en uno de ellos.

El entrenador portugués no quiere al delantero del Madrid

Mourinho no va a caer en la trampa que la entidad madrileña quiere colocar con el delantero y ha rechazado la posibilidad que refuerce al Benfica más pronto que tarde. Por lo tanto, Gonzalo tendrá que buscarse otro destino si tiene claro que necesita salir del Madrid para poder tener minutos en otra parte, ya que solo tiene 21 años y necesita participaciones en el campo para crecer y madurar como futbolista.