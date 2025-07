No llega al nivel que Xabi Alonso exige en el Real Madrid y Florentino Pérez tiene órdenes de traspasarlo

La etapa de Dani Ceballos en el Real Madrid parece haber llegado a su punto final. Con la llegada de Xabi Alonso al banquillo blanco, la exigencia táctica, física y técnica ha aumentado notablemente, y algunos jugadores no han podido seguir ese ritmo. Uno de ellos es, precisamente, el centrocampista utrerano, que no ha logrado convencer al nuevo técnico durante las primeras semanas de preparación y planificación del proyecto.

Xabi Alonso quiere un equipo dinámico, con circulación rápida del balón y capacidad para sostener un alto ritmo durante los 90 minutos. En ese contexto, Ceballos no ha encajado en el perfil que busca el entrenador. A pesar de su buena técnica y su visión de juego, su lentitud en la transición, sus altibajos físicos y su escasa incidencia en partidos de alto nivel han sido factores determinantes para que el cuerpo técnico pierda la fe en él.

Ceballos no alcanza el nivel que exige Xabi Alonso en el Real Madrid

El Real Madrid ya ha contactado con algunos clubes de LaLiga y la Premier League que han mostrado interés por el jugador en el pasado. La idea es lograr un traspaso que deje una cifra razonable en las arcas, alrededor de los 10-15 millones de euros, aunque el club estaría abierto a una cesión con opción de compra obligatoria si la situación lo requiere.

Fuentes cercanas al club aseguran que Xabi Alonso ha sido claro en sus reuniones con la dirección deportiva: Dani Ceballos no entra en sus planes, y lo más recomendable es buscarle una salida cuanto antes.

Florentino Pérez ya trabaja en su salida

El mensaje de Xabi ha sido recibido sin matices por Florentino Pérez, quien ha comenzado a mover los hilos para cerrar la salida de Ceballos este mismo verano. El presidente blanco no quiere que haya jugadores descontentos o sin rol definido en la plantilla, y entiende que mantener a Ceballos en un segundo plano solo generaría tensión en el vestuario.

Ceballos, por su parte, aún no ha hecho declaraciones oficiales, pero en su entorno reconocen que no está satisfecho con su papel en el equipo y vería con buenos ojos una salida en busca de minutos y protagonismo. El Real Madrid, mientras tanto, sigue perfilando una plantilla sin fisuras, en la que todos los jugadores estén comprometidos con la exigente visión de Xabi Alonso. Y en esa hoja de ruta, Dani Ceballos ya no tiene sitio.