No se fía de Xabi Alonso y ha preferido romper las negociones con el Real Madrid

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid comportará cambios significativos en la plantilla del conjunto blanco de cara a la próxima temporada. El tolosarra sabe que los refuerzos son necesarios, especialmente en las posiciones más debilitadas, por lo que ya se han hecho algunos fichajes, principalmente en la defensa, aunque el centro del campo también está en el punto de mira.

En ese sentido, uno de los objetivos que tenía la entidad madrileña era el retorno de Nico Paz, canterano del Madrid que ahora está jugando en el Como italiano. Su rendimiento en la Serie A ha sido espectacular, por lo que los blancos habrían decidido utilizar la opción de recompra valorada en 8 millones de euros para que volviera al Santiago Bernabéu. Sin embargo, la situación habría cambiado.

Nico Paz ha rechazado volver al Madrid este verano

Habría sido el propio futbolista quien se habría negado a volver al Madrid, ya que no se acaba de fiar de Alonso. El internacional con Argentina no quiere quedarse toda la temporada en el banquillo, ya que cree que no será una pieza indispensable en los esquemas del técnico, por lo que prefiere esperar y no volver este verano al conjunto blanco, a pesar de que su retorno se daba por hecho.

Además, el más que probable fichaje de Franco Mastantuono, quien es precisamente su compatriota en la selección argentina, habría sido el detonante de Paz para rechazar su vuelta a la entidad madrileña, teniendo en cuenta que en la disputa de minutos, podría salir perdiendo si la joven perla de River Plate se hace un hueco de manera contundente y relega a su compañero al banquillo.

El internacional argentino podría quedarse en Italia

Por lo tanto, la intención que tendría Paz sería la de seguir en Italia, jugando en el Como, un equipo que ha confiado en él y que le ha dado las oportunidades suficientes para triunfar en la Serie A. Aun así, en la liga italiana también hay otros equipos que se han interesado por él, como el Inter, por lo que está por ver cuál acabará siendo su futuro más inmediato. De momento, no estará en Madrid.