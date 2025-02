No se habla con Mbappé desde que llegó al Real Madrid y ha pedido a su agente que lo saque del club

La relación entre Vinícius Junior y Kylian Mbappé no atraviesa su mejor momento. Los delanteros del Real Madrid no se llevan para nada bien y, fuera del campo de juego, prácticamente no se dirigen la palabra. En concreto, el brasileño entiende que, desde la llegada del francés, dejó de ser la estrella excluyente del equipo, algo que atenta contra su deseo de ganar el próximo Balón de Oro.

Otra cuestión que genera malestar en Vini es que, actualmente, Mbappé es el mejor pago de la plantilla, a pesar de que los números demuestran que el surgido del Flamengo de Brasil es el futbolista más desequilibrante del equipo. Florentino Pérez está al tanto de la situación y se comprometió a atender este reclamo, pero con la condición de que su representante se siente a negociar una extensión del contrato, que vence en 2027. Para la directiva merengue, el brasileño está tomando esta postura de no hablar con el francés y otros compañeros para forzar su salida del club.

Con Carletto también

En los últimos encuentros, Carlo Ancelotti le pidió a Vini que esté más centrado en jugar al fútbol y deje las peleas de lado. Al de Reggiolo no le gustó nada ver cómo el atacante extremo discutía con uno de los referentes de la plantilla, como lo es Luka Modrić, dentro del campo de juego y a la vista de todos.

A pesar del pedido, el delantero está enojado con el entrenador porque siente que Mbappé tiene la libertad para moverse por todo el frente de ataque, incluso por la banda izquierda, sector que considera de su propiedad.

Mbappé, el goleador

Más allá de estos cortocircuitos con Vinícius, la realidad es que el francés dejó atrás el período de adaptación y se siente cada vez más cómodo vistiendo los colores del Real Madrid. Los goles marcados ante el Atleti del Cholo Simeone y el Manchester City tacharon el casillero que estaba vacío: anotar en partidos importantes.

La afición, por su parte, cambió los silbidos por aplausos y se entusiasma con ver al mejor Mbappé en la parte más exigente de la temporada.