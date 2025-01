No tiene trato con Ancelotti y le ha pedido a Florentino Pérez que lo venda o lo regale

Una de las joyas de la plantilla merengue tomó coraje para decirle a Florentino Pérez que se hartó del destrato que ejerce Carlo Ancelotti sobre él y pidió que lo vendan en el próximo mercado de verano. En concreto, Brahim Díaz siente que el italiano no lo valora lo suficiente, a pesar de que demostró en varias oportunidades que tiene el nivel para vestir la camiseta del Real Madrid.

El volante de 25 años, que representa a la Selección de Marruecos, es uno de los mimados del presidente blanco, por lo que resulta difícil que tome la determinación de ponerlo a la venta en el próximo mercado. Ofertas no le faltarán, y es que Díaz tiene un talento que parece no tener techo. Solo que todavía no consigue hacerse de un lugar en la alineación titular del Real Madrid.

Ancelotti le dio oportunidades

A pesar de tener poco trato con Carletto, Brahim reconoce que ha tenido minutos dentro del césped y fue probado en distintas posiciones por necesidades del equipo. Sin embargo, la realidad es que en la línea de ataque hay una gran competencia y todavía no tiene el nivel para desplazar de esos puestos a figuras como Mbappé, Vinícius, Rodrygo o Jude Bellingham.

Si bien es cierto que hoy está por encima de Endrick o de Arda Güler, Díaz considera que eso no le alcanzará para disputar los encuentros más importantes de la temporada y analiza cambiar de aire para buscar nuevos desafíos.

¿Sigue los pasos de Asensio?

Brahim Díaz está viviendo una situación similar a la que vivió hace un par de temporadas Marco Asensio, quien le pidió a Florentino Pérez que lo vendiera del Real Madrid porque no iba a tener los minutos que deseaba dentro del campo de juego. El talento del español nunca estuvo en duda, pero entendió que era el momento adecuado para irse de buena manera del club blanco al PSG.

Justamente, medios de la capital de Francia informaron que Díaz aparece en el radar del París Saint-Germain de Luis Enrique, que tiene un proyecto deportivo ambicioso para intentar, una vez más, ir por la Champions League.