O juega el Mundial de Clubes o se va, primer aviso a Xabi Alonso, no aceptará ser suplente en el Real Madrid

El Real Madrid debuta este miércoles en el Mundial de Clubes con toda la ilusión del mundo. Será el debut de Xabi Alonso en el banquillo y de los fichajes que se han realizado en la defensa, por lo que en el conjunto blanco hay mucha expectativa sobre si se verá a un nuevo equipo y estilo de juego. Aun así, al tolosarra ya le ha llegado la primera exigencia por parte de una de las estrellas.

Rodrygo le habría comunicado al técnico que quiere ser titular en el torneo o se marchará del Madrid. El brasileño no quiere ser suplente durante todo el curso y quiere tener minutos de calidad, por lo que le ha dejado claro a su entrenador que no aceptará no ser un fijo en sus alineaciones, empezando por el Mundial de Clubes, por lo que Alonso deberá tomar una decisión.

Rodrygo ha pedido a Alonso ser titular o se irá del Madrid

Su salida parecía hecha hace unas semanas, incluso antes de la llegada del vasco al banquillo, pero la situación del jugador se ha ido calmando después de un final de campaña muy tenso y ahora parece que está más cerca de quedarse en el Madrid. Eso sí, Rodrygo ha pedido garantías de que será titular, como lo ha sido con Carlo Ancelotti estos años, o cambiará de opinión.

De momento, Alonso ha pedido que se quede porque cree que es un futbolista muy importante y que puede ayudar mucho al equipo, pero no le ha podido prometer que sea un fijo en sus esquemas y uno de los jugadores titulares, especialmente en los encuentros importantes. Por eso, el brasileño tiene dudas y esperará a que pase el Mundial de Clubes para tomar una decisión.

El brasileño podría acabar en la Premier League o en el PSG

Si finalmente el extremo decide marcharse del Madrid, algunos de los conjuntos más importantes de la Premier League están llamando a su puerta, como el Arsenal, el Manchester City o el Chelsea, que están deseosos de hacerse con sus servicios, especialmente el equipo entrenado por Mikel Arteta. Además, el PSG también se ha interesado por él desde Francia y podría hacer una ofensiva por el atacante.