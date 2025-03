Pep Guardiola comunica a Joan Laporta que el City está en disposición de sacarlo del Real Madrid

A nadie se le escapa la buena relación que han mantenido Pep Guardiola y Joan Laporta. El presidente culé tuvo la oportunidad de tenerlo como técnico en algunos de los años más dorados de la historia azulgrana. Aquella que quedará para los libros de historia y que solo puede ser eclipsada por el hecho de ser la etapa más gloriosa de un tal Leo Messi.

Pep no está pasando un buen año con el City. Después de ganar 6 Premiers y una Champions League, entre otros trofeos, esta temporada los pupilos de Guardiola no tienen opciones a ningún título. Y todo ello a pesar de un mercado invernal con muchos fichajes, que tenían como objetivo enderezar el rumbo del equipo, pero que no se ha conseguido. Aun así, Pep ya ha comunicado a Joan Laporta que para el próximo curso tendría un as bajo la manga.

Guardiola quiere a Luka Modric

El ‘10’ de Croacia y el Real Madrid, que este año cumplirá 40 años, parece que tiene pilas para rato. Ha sido muy protagonista esta temporada con los blancos y, a pesar de que termine contrato el próximo 30 de junio, todo apunta a que el de Zadar va a renunciar, por el momento, a una posible retirada.

Modric ha sido uno de estos futbolistas tocados por una barita mágica. Es un jugador de leyenda que ha marcado una época en el Real Madrid, desde el día que llegó procedente del Tottenham. Con el conjunto blanco ha disputado un total de 13 temporadas, habiendo disputado 573 partidos oficiales en los que ha anotado 43 goles y ha repartido 93 asistencias. Datos demoledores.

Y es que Modric tampoco se queda corto con Croacia. Uno de los más grandes de la historia del país balcánico, suma 185 internacionalidades y disputó los 90 minutos del duelo ante Francia (2-0) siendo una pieza importante para que los suyos vencieran a la poderosa selección de su compañero Kylian Mbappé.

Veteranía y clase para el centro del campo del City

A pesar de la llegada en enero de futbolistas jóvenes y prometedores como el canterano azulgrana Nico González, la verdad es que el City no ha levantado cabeza tampoco en el segundo tramo de la temporada. Por ello, Pep piensa en un Modric que le podría aportar mucho fútbol y galones a su equipo.

En un centro del campo donde futbolistas como Stones, Bernardo Silva o de Bruyn han perdido ascendencia. Y a lo que se une la lesión de larga duración del actual Balón de Oro, Rodri. Es por ello que Modric se ve como una opción viable, efectiva y económica. Un Modric que no parece molestarle seguir jugando en la élite. Un Modric que solo él sabe cuando apagará su etapa como futbolista profesional.