Modric es quien le ha aconsejado que no siga en el Real Madrid

Luka Modric es el jugador más experimentado de la plantilla del Real Madrid, por lo que es habitual que el croata le dé consejos a sus compañeros del vestuario. En ese sentido, el centrocampista habría hablado con uno de los jugadores que está totalmente apartado por Carlo Ancelotti y vive en el ostracismo para aconsejarle que no siga en el conjunto blanco a partir de la próxima temporada.

Se trata de Jesús Vallejo, uno de los defensas que no cuenta nada para el técnico italiano. A pesar de que es un futbolista más de la plantilla y está sano, el zaragozano no tiene ninguna opción de jugar, como ya aseguró el entrenador en rueda de prensa, donde fue claro con su escasa participación, confesando que prefería utilizar a otros futbolistas. Por eso, Modric le ha recomendado que no siga insistiendo en salir.

Modric le ha recomendado a Vallejo que deje de insistir en la renovación

La realidad es que el central acaba contrato a final de temporada y le ha pedido encarecidamente a Florentino Pérez que le renueve, ya que aunque no está jugando ningún minuto, prefiere quedarse en el banquillo del Santiago Bernabéu antes que ir a otro equipo donde no esté tan a gusto como el Madrid. Aun así, el presidente ya habría tomado la decisión de no hacerle caso a su petición.

Por eso, Modric le ha aconsejado a Vallejo que deje de insistir y que se busque otro destino a partir del próximo curso, ya que será lo mejor para su carrera futbolística. El zaragozano solo tiene 28 años, por lo que aún le quedan muchas temporadas a sus espaldas y, como agente libre, podrá elegir el destino que él desee y donde se le den los máximos minutos posibles, lo que más desea un jugador.

El zaragozano lo intentará hasta el final porque quiere seguir en el Madrid

Aun así, el defensa seguirá presionando hasta el final para intentar quedarse en el Madrid, aunque no vaya a jugar nada. Parece muy complicado que Florentino cambie de decisión, ya que su presencia en la plantilla solo hace que ocupar un sitio en el equipo que podría aprovecharlo otro futbolista que sí que cuente para el entrenador.