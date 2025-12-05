Pep Guardiola toca a Bellingham para llevarlo al Manchester City

Pep Guardiola siempre se ha interesado por algunas de las estrellas del Real Madrid y ahora la situación se ha vuelto a repetir con una pieza indispensable en el conjunto blanco. El técnico del Manchester City ha preguntado a la dirección deportiva del club inglés la posibilidad de llevarse a un jugador a la Premier League, aunque la operación sería de las más complicadas que puede haber en el fútbol.

El futbolista en cuestión es Jude Bellingham, uno de los jugadores más importantes del Madrid. A pesar de que el inglés está siendo bastante cuestionado por el pésimo rendimiento que está teniendo en el terreno de juego, siendo muy irregular en los primeros meses del curso, la realidad es que Guardiola estaría como loco para poder hacerse con sus servicios la próxima temporada.

Pep Guardiola está muy interesado en llevarse a Jude Bellingham para el City

El catalán entiende que el británico reuniría las condiciones suficientes para sustituir a Rodri Hernández en el medio del campo, aunque no son jugadores idénticos. Aun así, el hecho de que el español no acabe de recuperarse bien de sus problemas en la rodilla hace que Bellingham esté en el punto de mira de Guardiola para reforzar la medular del Manchester City lo antes posible.

Uno de los factores que podría permitir esta operación sería la mala relación entre Xabi Alonso y el jugador, teniendo en cuenta que al inglés no le está gustando nada la posición en la que está jugando y no se siente cómodo con el tolosarra en el banquillo. Por eso, el hecho de poder ser entrenado por Guardiola podría ser un motivo más que suficiente para que Jude cambiara de aires.

El Madrid se negaría y la operación se prevé prácticamente imposible

Sin embargo, aquí entraría también el Madrid, ya que está por ver si los blancos le abrirían la puerta de salida a uno de los mejores futbolistas del mundo. Es posible que lo hicieran si el propio Bellingham lo pidiera de manera clara, pero los madrileños también exigirían una cantidad desorbitada al City para permitir el traspaso del británico.