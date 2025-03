Pep Guardiola quiere a Modric en el Manchester City

El futuro de Luka Modric en el Real Madrid no está nada claro. El croata acaba contrato con el conjunto blanco a final de temporada y su continuidad está en duda, a pesar del gran rendimiento que ha demostrado el centrocampista sobre el terreno de juego. Sin embargo, su edad, teniendo en cuenta que el próximo mes de septiembre cumplirá 40 años, podría ser un impedimento para su renovación.

Florentino Pérez tiene muchas dudas acerca de si renovar o no a una de las leyendas del equipo y tendrá que tomar una decisión dentro de poco, ya que el futbolista ya ha avisado de que él quiere quedarse. Sin embargo, si finalmente no ocurre, hay otro gran club europeo que estaría muy interesado en Modric: el Manchester City. Pep Guardiola es un enamorado del croata y le recibiría con los brazos abiertos.

Guardiola quiere fichar a Modric para el City

El técnico catalán valora mucho la experiencia que podría aportar el jugador al conjunto inglés y cree que podría ser un secundario de lujo en la Premier League. Además, llegaría gratis, a coste cero, ya que su vínculo con el Madrid acaba a final de curso. Guardiola estaría encantado con su incorporación y no le importaría la edad que tiene actualmente Modric, ya que ha demostrado en el campo que parece que tenga menos.

Por lo tanto, está por ver cuál será la decisión que tomará la entidad madrileña con el futuro del croata, y si finalmente se decide que su etapa legendaria en el Madrid ha terminado, el City intentará hacer todo lo posible para hacerse con los servicios del futbolista. Teniendo en cuenta su rendimiento, habría una lucha en el mercado para hacerse con un jugador de su veteranía, a pesar de la edad.

El croata quiere jugar su último Mundial con Croacia

Lo que es seguro es que Modric no se retirará si el Madrid no le renueva, ya que el centrocampista quiere llegar al Mundial de los Estados Unidos que se juega el año que viene, el 2026, por lo que necesitaría estar en un gran club europeo para mantener el gran estado de forma y no ser ningún problema para que le llame la selección croata y jugar así su último torneo.