Rebelión en el vestuario del Real Madrid contra los aires de estrella de Vinicius

Vinicius no está viviendo un buen momento en el Real Madrid. Su rendimiento en el terreno de juego no está siendo nada bueno, lo que está llevando a algunas críticas de la afición, mientras que los problemas para renovar su contrato aumentan desde hace días, teniendo en cuenta que no se está llegando a un acuerdo por las altas exigencias que ha puesto el jugador encima de la mesa.

Además, el brasileño tampoco está teniendo el apoyo del vestuario, ya que ha habido una especie de rebelión en su contra los aires de estrella que lleva desde hace tiempo y que solo hacen que perjudicar el ambiente y los intereses del Madrid. Por eso, algunos futbolistas le han puesto la cruz a Vinicius desde hace tiempo y han perdido la relación que tenían con él de antes.

Algunos jugadores del Madrid le han puesto la cruz a Vinicius

En las conversaciones para su renovación, el extremo quiere ser el mejor pagado de la plantilla, un aspecto que considera imprescindible para alargar su vínculo. Además, el sueldo que está exigiendo, supondría un desequilibrio en la escala salarial del equipo, algo que Florentino Pérez no está dispuesto a aceptar y ya se lo ha comunicado firmemente a sus representantes en varias negociaciones.

Por otra parte, y a pesar de que es una estrella de verdad, considerando que Vinicius es uno de los mejores jugadores del mundo, a algunos compañeros no les gusta el trato que están recibiendo del brasileño, ya que lo consideran fuera de lugar, lo que ha provocado esta pequeña rebelión hacia él y un tirón de orejas considerable para que cambie su actitud tóxica ante el equipo.

El club blanco ya no descarta su traspaso el año que viene

El Madrid se está empezando a cansar de esta situación e incluso algunos dirigentes blancos ya no descartan un posible traspaso del atacante. No para este verano, sino para el siguiente, más aún si no se llega a un acuerdo para su renovación en los próximos meses. De hecho, varias voces dentro del club piensan que lo mejor para la entidad madrileña sería abrirle la puerta de salida a Vinicius.