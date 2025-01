Reece James, 700 días de baja, vuelve y es la alternativa de Florentino Pérez a Alexander-Arnold

El Real Madrid está trabajando para reforzar al equipo en el mercado de fichajes y Carlo Ancelotti considera necesario fichar en invierno para poder aumentar la calidad de la plantilla. El técnico italiano sabe que hay una posición en defensa que está teniendo un nivel muy bajo esta temporada debido a las lesiones y le ha pedido a Florentino Pérez que haga un esfuerzo para evitar más problemas.

El lateral derecho ha sido una de las demarcaciones más perjudicadas esta temporada por la grave lesión de Dani Carvajal y por la falta de recursos que tiene el entrenador ahí, ya que Lucas Vázquez no sirve. Por eso, el Madrid está intentando el fichaje de Trent Alexander-Arnold para este mes de enero, aunque el inglés pudiera llegar gratis el próximo verano, y si no acaba saliendo, habría otra alternativa, también en Inglaterra: Reece James.

Reece James, la alternativa a Alexander-Arnold

El lateral derecho del Chelsea, que volvió después de estar prácticamente 700 días de baja por lesión, podría ser otra opción para el conjunto blanco de cara a poder reforzar esa banda. El londinense siempre ha sido un viejo deseo de la dirección deportiva y ahora habría la oportunidad de traérselo, ya que el Chelsea está harto de sus lesiones y lo tiene en su lista de transferibles.

Sin embargo, el club es cauteloso y deberá asegurarse de que está disponible para poder rendir en la segunda mitad de la temporada y no tenga alguna recaída de sus constantes lesiones. Solo sería un parche, por lo que se pediría una cesión al equipo londinense para poder hacerse con los servicios de James hasta final de curso. Si finalmente rindiera, no es descartable que se le acabara fichando permanentemente, aunque eso no descartaría tampoco la incorporación de Alexander-Arnold.

El lateral derecho, prioritario

Aunque Florentino Pérez era reacio a reforzarse en este mercado de invierno, después de ver la humillación del FC Barcelona en la Supercopa de España, sabe que es necesario darle un salto de calidad, al menos, al lateral derecho, habiendo visto el pésimo rendimiento de Lucas Vázquez. El presidente cumplirá las necesidades del cuerpo técnico y podría haber novedades en los próximos días con esa demarcación.