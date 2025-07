Rodri no vendrá al Real Madrid, pero Xabi Alonso pone 4 nombres, alternativas, sobre la mesa

Xabi Alonso sigue presionando a Florentino Pérez y a la dirección deportiva del Real Madrid para que venga un centrocampista de nivel, es decir, realizar un fichaje de un galáctico para la medular del equipo. Sin embargo, cada vez se antoja más difícil, más que nada por los objetivos que se habría puesto el conjunto blanco encima de la mesa, algunos de ellos imposibles de realizar.

El primero en la lista es Rodri Hernández, pero el Madrid tiene claro que el Manchester City no venderá al actual Balón de Oro y que su salida del Etihad Stadium es una utopía si el centrocampista no comete algún acto de traición que no se le espera. Por eso, y ante la negativa del madrileño de marcharse, Alonso ha puesto otros cuatro nombres como alternativa para reforzar la sala de máquinas.

Xabi Alonso ha propuesto cuatro alternativas para el centro del campo del Madrid

Se trata de Vitinha, Enzo Fernández, Nicolò Barella y Mac Allister, cuatro futbolistas que serían ideales para cubrir el rol que quiere el tolosarra, aunque sacarles de sus respectivos clubes también parece algo imposible, a menos que se ponga sobre la mesa una cantidad de dinero irrechazable. Por eso, Florentino Pérez es muy reacio a pagar una cantidad así si no es por alguien como Rodri.

Para este tipo de jugadores, especialmente con los del PSG o del Chelsea, la cuantía del traspaso tendría que llegar a un mínimo de 100 millones de euros, es decir, un auténtico galáctico para el centro del campo, pero el presidente habría descartado esta posibilidad de inmediato ante el enfado de Alonso, ya que el técnico quiere un refuerzo de calidad para la medular.

Florentino Pérez se niega a pagar mucho dinero por cualquiera de estos jugadores

Por lo tanto, el máximo mandatario blanco y el entrenador están teniendo los primeros roces desde la llegada del vasco al banquillo por los objetivos que debería tener el Madrid en el mercado. El Mundial de Clubes ha dejado claro que los madrileños necesitan a un fichaje en el medio de un futbolista que pueda dar juego al equipo, pero de momento, Florentino se niega a invertir una cantidad desorbitada.