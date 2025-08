Rodrygo, 40 minutos reunido con Xabi Alonso en Valdebebas, le cuenta la verdad

El futuro de Rodrygo Goes es una de las carpetas más importantes que tiene pendiente el Real Madrid en este mercado de fichajes veraniego. La continuidad del brasileño no está asegurada y, de hecho, el conjunto blanco le estaría buscando una salida, ya que Xabi Alonso no cuenta con él y Florentino Pérez cree que se podrá sacar un buen traspaso que ayude a recaudar una buena cantidad de dinero.

Sin embargo, las conversaciones para la venta del jugador no han dado un paso adelante, ya sea por las altas exigencias que ha puesto la entidad madrileña para dejarlo salir, en el concepto económico, o también por el salario que estaría pidiendo Rodrygo a los pretendientes. Por eso, y tras el primer día de entrenamientos del Madrid para preparar el próximo curso, el brasileño y Alonso han hablado.

Rodrygo y Xabi Alonso han hablado sobre el futuro del jugador en el Madrid

Ambos han mantenido una reunión de 40 minutos en Valdebebas y el extremo le habría comunicado al entrenador que apuesta por revertir su situación actual y, a día de hoy, querría quedarse en el Madrid. Rodrygo cree que puede ganarse al tolosarra y recuperar su condición de pieza indiscutible y de titular en el equipo, algo que ha perdido con la llegada del nuevo técnico.

A pesar de que Alonso no cuenta con él, el vasco habría aceptado su decisión, aunque no le ha podido prometer minutos de calidad. Solo, que tendrá que ganárselos en el terreno de juego como cualquier otro de sus compañeros, algo que el brasileño ha aceptado sin ningún tipo de problema. Ante la falta de buenos destinos, Rodrygo ha apostado por luchar en el Madrid.

El brasileño apuesta por quedarse en el conjunto blanco

Aun así, en el conjunto blanco siguen esperanzados de que, finalmente, llegue una buena oferta a los despachos del Santiago Bernabéu para que el jugador pueda marcharse. Algunos equipos de la Premier League, como el Arsenal o el Tottenham, están tanteando el terreno en caso de que tengan que ir a por él en las próximas semanas y últimas del mercado veraniego.