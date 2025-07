Rodrygo pide permiso al Real Madrid para negociar con el Tottenham

La continuidad de Rodrygo Goes en el Real Madrid sigue siendo una incógnita. Xabi Alonso no cuenta con él y está en la rampa de salida, aunque por el momento no se ha negociado al más alto nivel con ningún equipo por las altas exigencias que ha puesto el brasileño encima de la mesa acerca de su contrato. Sin embargo, la situación podría cambiar dentro de poco.

El Tottenham ha sido el último club que se ha interesado por él y ya se ha puesto en contacto con sus representantes. Por eso, tanto el jugador como los ingleses han pedido permiso al Madrid para empezar a hablar de la posibilidad de que el extremo acabe recalando en los 'Spurs', aunque no será una operación sencilla por las pretensiones que está teniendo Rodrygo con los equipos interesados.

El Tottenham, el último equipo en interesarse en Rodrygo

El conjunto londinense ha entrado con fuerza en la carrera por el brasileño, ya que la entrada de un nuevo inversor ha dotado de mucho músculo financiero a la entidad, más aún cuando podrán disputar la UEFA Champions League. Por eso, sus dirigentes están buscando refuerzos de nivel para intentar hacerlo lo mejor posible en la máxima competición continental la próxima temporada.

Rodrygo podría convertirse en la joya de la corona del nuevo proyecto, pero el Tottenham intentará evitar que sea a cualquier precio. De momento, quieren rebajar las pretensiones iniciales del jugado respecto a su salario y, después, intentarán hacerlo con el club blanco, ya que Florentino Pérez estaría pidiendo un mínimo de 90 millones de euros para dejar salir al atacante.

Los londinenses no harán ninguna locura para fichar al brasileño

Es decir, que el Tottenham no hará ninguna locura para intentar hacerse con los servicios del brasileño y solo lo fichará si entra dentro de los parámetros que se habría impuesto el propio club inglés. Además, parece que los londinenses empiezan a quedarse solos en la carrera por Rodrygo, al menos en la Premier League, ya que los equipos que habían llamado a la puerta han ido rebajando su interés con el tiempo.