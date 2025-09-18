Rodrygo también se aparta de Vinicius en el Real Madrid (y fuera)

Rodrygo Goes ha sido uno de los mejores amigos de Vinicius desde que ambos están en el Real Madrid. El hecho de ser compatriotas y compartir selección ha permitido que unan lazos, pero la situación, desde el inicio de esta temporada, habría cambiado considerablemente, teniendo en cuenta que están compitiendo la titularidad por un puesto que anteriormente no hacían.

Habría sido Rodrygo quien también se habría apartado de Vinicius en el conjunto blanco, tanto dentro como fuera del terreno de juego, como ya habrían hecho otros compañeros en el vestuario, hartos de su actitud. Ahora, desde que se disputan un puesto en el once, la relación entre ambos también se ha enfriado, a raíz de la decisión del primero de no ser salpicado por las polémicas del segundo.

Rodrygo se estaría apartando también de Vinicius por su actitud y la competencia en el once

De hecho, Rodrygo también estaría cansado de tener que aguantar todos los problemas de su compatriota, ya que cada día está más solo en el vestuario y Vinicius solo está apoyándose en los jugadores brasileños, es decir, a sus compañeros de selección, lo que provoca que otros futbolistas también empiecen a mirar mal al clan brasileño, como sería la guerra que tienen con el clan francés.

Teniendo en cuenta que la realidad de Rodrygo en el Madrid también ha cambiado desde la llegada de Xabi Alonso, el delantero no quiere tener más problemas a ojos del técnico y está intentando apartarse cada vez más de Vinicius para que no sea salpicado por sus polémicas y, por ende, pueda tener más oportunidades en el campo bajo las órdenes del tolosarra.

La relación entre los dos brasileños se habría enfriado considerablemente

A día de hoy, Vinicius está viviendo una situación muy complicada y cada vez está quedándose más solo en el vestuario. Ahora, incluso traicionado por sus compatriotas, lo que deja al brasileño en un punto muy difícil y su continuidad en la entidad madrileña en entredicho, a pesar de que aún le queda contrato hasta 2027. Precisamente, el Madrid ha intentado renovarlo, pero las negociaciones están paradas.