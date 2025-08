Rüdiger y Xabi Alonso, la relación se ensucia, llamadas cruzadas y una negociación en caliente

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid comportará algunos cambios drásticos para jugadores de la actual plantilla. Uno de ellos podría ser Antonio Rüdiger, quien ha sido, en las últimas temporadas, uno de los líderes en defensa y titular indiscutible bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. Sin embargo, el alemán podría vivir una situación diferente con el tolosarra.

El técnico le ha comunicado que no va a tener el mismo rol que tenía antaño en el conjunto blanco y pasará a ser un defensa más secundario para la retaguardia. Ya no será un fijo en las alineaciones del Madrid, sino que tendrá que competir con otros centrales para hacerse un hueco en el once, algo que no le ocurrió en los últimos años. Esta decisión ha provocado que Rüdiger se haya replanteado su futuro.

De hecho, el alemán acaba contrato con el Madrid el año que viene, es decir, el próximo 30 de junio de 2026, y desde Alemania ya apuntan que no ampliará su vínculo con la entidad madrileña. Por lo tanto, Rüdiger estaría viviendo su última temporada en el conjunto blanco y el verano que viene será agente libre para poder negociar directamente con otro equipo, lejos de la capital española.

Aunque el jugador tiene algunas ofertas encima de la mesa para marcharse del Madrid este mismo verano, Rüdiger habría decidido quedarse y cumplir su último año de contrato. El central confía mucho en sí mismo y cree que acabará ganándose la confianza de Alonso y ser, de nuevo, titular indiscutible en el conjunto blanco, recuperando el rol que ha tenido en las últimas campañas.

Sin embargo, el entrenador tiene otros planes en mente. Dean Huijsen será un fijo en sus alineaciones y uno de los nuevos líderes de la zaga, mientras que Éder Militão podría ser el acompañante del internacional con España después de haberse recuperado ya de su grave lesión de rodilla. En ese sentido, Rüdiger tendría que compartir ese rol de rotación con Raúl Asencio, siendo suplentes de garantías.