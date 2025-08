Se ha convertido en un problema fuera del Real Madrid y Xabi Alonso ha pedido su salida

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid comportará cambios drásticos en la plantilla. El tolosarra, después de que la dirección deportiva haya realizado varios fichajes que él mismo había demandado, también ha pedido en el último mes del mercado veraniego que se aligeren las salidas de jugadores con los que no cuenta, especialmente de uno muy problemático.

Se trata de Rodrygo Goes, uno de los futbolistas que está en la rampa de salida del conjunto blanco. El técnico no lo quiere en el equipo, ya que no será titular habitual, y Florentino Pérez prefiero venderlo a otro club para poder ganar mucho dinero con su venta. Además, Alonso cree que su situación solo hará que perjudicar al resto de la plantilla por su actitud y comportamiento.

Xabi Alonso ha pedido la salida de Rodrygo porque es problemático

El brasileño lleva meses abatido y desanimado por todo lo que ha estado pasando en el Madrid, tanto al final de la temporada pasada como al inicio de esta, con el Mundial de Clubes por el medio. De hecho, el extremo ya dejó de ser alguien indiscutible para el entrenador en la nueva competición de la FIFA disputada en Estados Unidos, quedando apartado al banquillo en varios partidos.

Por eso, los ánimos de Rodrygo no son los mejores y eso Alonso lo ve como un problema que está afectando a la entidad madrileña, especialmente con el trato en el vestuario, ya que podría perjudicar a otros compañeros, especialmente a sus compatriotas de la selección brasileña. El tolosarra quiere que se vaya cuanto antes, pero de momento, no hay negociaciones avanzadas con ningún otro club.

El Madrid lo intentará vender a la Premier League

El Madrid está pidiendo un mínimo de 90 millones de euros para dejar salir al jugador, un precio que los equipos interesados lo ven excesivo. Aun así, el destino más plausible para el brasileño parece ser la Premier League, ya que hay varios conjuntos que han preguntado por él, siendo el Tottenham el último que está pujando con fuerza para hacerse con sus servicios en las próximas semanas.