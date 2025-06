Siete jugadores del Real Madrid no tienen trato con Vinícius

Vinícius Júnior sigue en la misma tónica que la pasada temporada. El brasileño sigue con su encrucijada contra todo lo que se opone en su camino para ser el protagonista del juego en el Real Madrid. Vini ha pasado de ser el abanderado del racismo, el Premio Sócrates y casi Balón de Oro, a caer en un segundo plano con la llegada de Mbappé. Y eso le irrita mucho.

Con este clima bélico y de tensión se han desatado las hostilidades entre dos enemigos íntimos como son Mbappé y Vinícus. El francés le recrimina cada partido su poca implicación con el equipo y su exceso de individualidades. El brasileño ha explotado y ambos han tenido que ser llamados al orden. Está claro que la convivencia entre los dos mejores futbolistas del Madrid es muy complicada a estas horas. Y esto afecta a las envidias por las escalas salariales de cada uno.

La pelea de Vinícius Júnior con el clan francés

Su pelea con Mbappé, el clan francés, Mendy, Camavinga y Tchouámeni, así como los capitanes que ya han desistido a aconsejarle después de sus actos de desprecio a contrarios ha dejado un vestuario fracturado. Vinícius solo mantiene el apoyo de su compatriota Rodrygo Goes y Endrick. Prácticamente, no mantiene relación alguna con el resto de los futbolistas. O la justa y necesaria. Vinícius es el epicentro de una lucha con Mbappé por el Balón de Oro.

Un Balón de Oro que lo rozó con la yema de sus dedos cuando se lo acabó llevando Rodri del Manchester City. Para colmo, Vinícius y Mbappé ocupan la misma demarcación en el campo. El extremo zurdo. Y Ancelotti optó más por colocar a Mbappé en la posición de 9 para dejarle la banda al brasileño. La sintonía es nula y no es más que la muestra de los problemas disciplinarios que conlleva tener a futbolistas con el carácter de Vinícius en el equipo.

Bellingham, Valverde y Carvajal tampoco se hablan con Vinícius

Uno de los capitanes del Madrid, Dani Carvajal, ya tuvo un enfrentamiento con Vini en una charla con Modric y el resto de los capitanes. Y la reacción de Vinícius no fue la mejor. Se sintió coaccionado y arremetió contra todos. Valverde y Bellingham están hartos de los privilegios y la manga ancha que tiene el brasileño para liarla una y otra vez. Y no aguantan más los humos y los egos del ariete blanco. Con ellos dos, Vinícius sigue coleccionando amigos, y ya son siete los jugadores de la actual plantilla con los que no tiene relación alguna.