Sorpresa mayúscula en el Real Madrid-Olympique de Marsella: Xabi Alonso lo deja fuera

El Real Madrid empieza su andadura en la UEFA Champions League este martes con la visita del Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu. Xabi Alonso pondrá en el terreno de juego su mejor once para intentar sacar los primeros tres puntos en la máxima competición continental, pero el tolosarra habría decidido realizar un cambio sorprendente en su alineación respecto al último partido.

En el encuentro del pasado sábado en Anoeta, correspondiente a la cuarta jornada de Liga, fue Dani Carvajal el titular en la banda derecha, demostrando que el entrenador habría roto el pacto de titularidad por decreto que se le impuso a Trent Alexander-Arnold desde su llegada al conjunto blanco en verano. Aun así, la situación podría volver a cambiar en el debut en la Champions.

Xabi Alonso dejaría fuera a Dani Carvajal para el debut en Champions contra el Marsella

El tolosarra habría decidido entregarle las llaves de la banda al inglés en esta ocasión, siendo el titular en el primer encuentro de la máxima competición continental y dejando en el banquillo al madrileño. A pesar de la diferencia de rendimiento que habría habido en este inicio de temporada entre los dos laterales, Alonso cree que Alexander-Arnold debe ser titular en las grandes citas.

De hecho, al inglés se le prometió que sería un fijo en el once y, más aún, en los partidos más importantes del curso, como los de la Champions. Aunque su rol podría cambiar un poco en la Liga, ya que el técnico ha ido alternando las titularidades y repartiendo los minutos en la banda derecha, es posible que en los enfrentamientos europeos sea Alexander-Arnold el líder de la banda derecha.

Trent Alexander-Arnold sería el titular en la banda derecha del Madrid

Por lo tanto, está por ver qué nivel dará el inglés en el terreno de juego del Santiago Bernabéu y cuál será la reacción de Carvajal al ser suplente, ya que el madrileño, a pesar de que volvió hace unos meses de la grave lesión de rodilla, ya está al 100% para seguir jugando al máximo nivel y ser uno de los líderes en el campo para el Madrid.