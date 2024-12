Tchouaméni deja expuesto a Ancelotti y arrastra a Rüdiger a una actuación para el olvido en el Real Madrid

Real Madrid empató 3-3 ante el Rayo Vallecano en Vallecas y no pudo subir a la cima de la tabla de posiciones. El conjunto de Carlo Ancelotti volvió a mostrarse como un equipo vulnerable en defensa y, si no fuera por la intervención de Thibaut Courtois en la última jugada del encuentro, podría haberse vuelto a casa con las manos vacías. Los goles del merengue los anotaron Federico Valverde, Jude Bellingham y Rodrygo.

Aurelien Tchouaméni volvió a tener otra floja actuación jugando como defensa central y dejó muy expuesto al técnico de Reggiolo, que se niega a colocarlo en la medular junto a Valverde y Luka Modric. Como consecuencia de su mal partido, Antonio Rüdiger tuvo que vestirse de salvador en varias oportunidades, pero quedó muy expuesto y el Rayo Vallecano lo aprovechó. Preocupa la irregularidad que está mostrando el equipo en distintas facetas del juego.

Tchouaméni contra Ancelotti

La relación entre el francés y el estratega no atraviesa su mejor momento. Desde hace tiempo, Carletto insiste con la idea de que el futbolista es más defensor central que centrocampista. A pesar de la insistencia del DT, a Tchouaméni no le gusta nada la idea de retrasarse cada vez más en el campo de juego y no hacerse cargo de los tiempos del partido.

La última vez que Ancelotti lo colocó en la medular fue en la catástrofe que sufrió el equipo en Anfield. Ese día, el francés no estuvo fino con los pases y perdió todos los duelos mano a mano con los atacantes del Liverpool. Desde aquel partido, que casi le cuesta el puesto, el italiano decidió que, hasta nuevo aviso, hará las veces de zaguero central. Queda claro que al francés no le gusta para nada esa medida y lo demuestra cada vez que puede. Lo hizo contra Atalanta y ahora ante el Rayo Vallecano. Mientras tanto, el Real Madrid no puede tener el despegue definitivo.

La noticia de la jornada

No todas fueron pálidas para el elenco merengue en Vallecas. Por la lesión de Kylian Mbappé, Rodrygo Goes tuvo su gran oportunidad y demostró que merece tener más protagonismo en la plantilla. Primero asistió de gran forma a Bellingham y luego anotó el 3-2 transitorio.

Queda claro que el brasileño se siente más cómodo jugando libre por todo el frente de ataque que quieto en una de las bandas. Ahora, Ancelotti tiene el desafío de hacer que rinda de esa forma junto con Mbappé y Vinícius Junior.