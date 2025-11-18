Tchouameni entra en un cambio de cromos que implica a Chelsea, PSG y Real Madrid

El Real Madrid está teniendo muchos problemas en el centro del campo, teniendo en cuenta que está en una etapa de transición en la medular tras las salidas de Toni Kroos y Luka Modric. Aun así, los jugadores actuales que están en la plantilla no acaban de convencer, como Aurelien Tchouameni, y se podría llegar a realizar un cambio de cromos que implicaría a varios equipos.

El francés podría entrar en una operación con el Chelsea, el PSG y el Madrid como implicados. El conjunto francés está muy interesado en el mediocentro del club blanco y Luis Enrique cree que le puede sacar mucho más jugo en el Parque de los Príncipes en comparación con el Santiago Bernabéu, dándole más protagonismo en la medular y un estilo de juego que le favorezca más.

Aurelien Tchouameni podría marcharse al PSG y el Madrid iría a por Enzo Fernández

A partir de ahí, el Madrid solo le abriría la puerta de salida a Tchouameni en el caso de que pudiera fichar a una reemplazo. Y el objetivo que se habría puesto la dirección deportiva sería Enzo Fernández, ya que el argentino encaja mucho en el perfil que estaría buscando Xabi Alonso para el centro del campo: con intensidad, ritmo, lectura de juego y capacidad para superar líneas, un centrocampista completo.

Aun así, está por ver si el Chelsea dejaría escapar a uno de sus mejores jugadores. Solo le dejaría irse de Stamford Bridge si el propio futbolista lo pidiera, por lo que el Madrid también debería trabajar con el mediocentro para intentar convencer a su equipo. Además, otro obstáculo sería el precio, ya que lo más probable es que la operación tuviese que llegar a los 100 millones de euros.

El argentino sería el objetivo de los blancos en el caso de que el francés se marchara a su país

El Madrid tiene claro que la medular necesita refuerzos considerables, que es lo que pidió Alonso desde su primer día en el banquillo del conjunto blanco. Aunque Florentino Pérez hizo oídos sordos desde el primer momento, sabe que a partir del próximo verano será obligatorio poder aumentar el nivel en el centro del campo.