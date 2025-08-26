Terremoto en el Real Madrid: Vinicius quiere irse antes del cierre de mercado, no soporta a Xabi Alonso

La suplencia de Vinicius contra el Real Oviedo en el segundo partido de Liga del Real Madrid ha provocado un terremoto importante en la entidad madrileña. El brasileño ya no soporta a Xabi Alonso que, después de encararse con él para entender el porqué de su castigo, habría tomado una decisión respecto a su futuro: querría irse antes del cierre del mercado de fichajes veraniego.

Es decir, durante esta semana tendría que buscar un nuevo destino para marcharse, algo que parece bastante improbable. Aun así, los representantes del futbolista lo intentarán a la desesperada, ya que el extremo no está contento en el Madrid, más aún con la presencia de Alonso, y en estos momentos duda seriamente sobre su continuidad en el equipo al ver que no será una pieza fija.

Vinicius querría marcharse del Madrid en la última semana de mercado

Sin embargo, el Madrid no estaría por la labor de dejarle marchar, al menos en este mercado, teniendo en cuenta que solo queda una semana para su cierre, y tampoco hay ofertas por él en este momento, lo que complica aún más el proceso. El conjunto blanco podría traspasarle el próximo verano, siempre que pueda tener tiempo de sobra para encontrar un recambio de garantías.

Esto solo ocurriría si Vinicius se negara definitivamente a renovar, algo que, a día de hoy, está sucediendo. Las negociaciones para su renovación están paradas por las altas exigencias del atacante, ya que Florentino Pérez no está dispuesto a pagarle lo que está pidiendo a nivel salarial. Por eso, si el próximo verano la situación es la misma, el Madrid lo pondrá en el mercado sin dudarlo.

El brasileño está harto de Xabi Alonso y no quiere renovar

La situación entre las partes es tensa y los reproches entre ambos constantes. El jugador cree que la institución blanca no lo ha defendido suficiente y dejan que le ataquen constantemente, mientras que los dirigentes madrileños piensan que ya han hecho todo lo posible para ayudarle y defenderlo, pero que su actitud tóxica no permite que esto cambie de manera inmediata y es algo que llevaría tiempo.