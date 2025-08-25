Florentino Pérez bajó al vestuario y pidió hablar a solas con Vinicius

La victoria del Real Madrid en la segunda jornada de Liga ante el Real Oviedo (0-3) quedó ensuciada por la constante polémica en la que se vio envuelto, una vez más, Vinicius. El brasileño, que fue suplente por castigo de Xabi Alonso, estuvo en el foco todo el rato por sus gestos y por su actitud tóxica hacia su propio equipo, la afición e incluso el árbitro del encuentro, Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Por eso, y al finalizar el enfrentamiento, Florentino Pérez quiso bajar al vestuario para hablar a solas con el jugador y saber de primera mano todo lo que había pasado. Ahí, el extremo se defendió de todo lo ocurrido y se justificó al presidente con que le habían insultado y gritado en el calentamiento, traído balones de playa para reírse de él y que llegaron a tirarle un vaso en la celebración del gol.

Florentino Pérez le pidió explicaciones a Vinicius en el vestuario

Ante todo esto, Vinicius estuvo todo el encuentro haciendo gestos hacia la afición, especialmente el de "a Segunda" con los dedos de la mano, lo que provocó que la situación se tensara más. Por eso, el delantero dejó claro que este gesto despectivo, y que no es la primera vez que hace, fue simplemente una respuesta a una serie de provocaciones que sufrió desde su llegada a Oviedo.

Aun así, Florentino, y no es el único, se está empezando a hartar cada vez más de toda la polémica que rodea al futbolista en prácticamente todos los campos de fútbol. Además, los problemas que hay con su renovación también hacen que el ambiente se caldee aún más y las relaciones entre el club y el delantero no sean las mejores, ya que las diferencias son muy grandes.

El brasileño se defendió de una serie de provocaciones constantes

Aunque en el campo tuvo un gran rendimiento, saliendo en la segunda parte y dando una asistencia en el segundo gol de Kylian Mbappé y marcando el tercero para finiquitar el partido, sus gestos y su comportamiento solo hacen que perjudicar a los intereses del Madrid, como ya se lo ha dejado claro Alonso en más de una ocasión y también varios de sus compañeros, la mayoría siendo pesos pesados en el vestuario.