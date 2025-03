Thibaut Courtois ha empezado a ser un problema en el vestuario del Real Madrid

Thibaut Courtois es uno de los mejores porteros del mundo y una auténtica leyenda en el Real Madrid. El belga ha permitido al conjunto blanco ganar muchos partidos e incluso títulos con sus paradas bajo palos, algo que le ha convertido en un ídolo del madridismo. Sin embargo, la edad empieza a pesar para el guardameta y su continuidad en el Santiago Bernabéu está en entredicho.

Cumplirá 33 años el próximo mes de mayo y el Madrid tiene que tomar una decisión respecto al futuro de la portería. La dirección deportiva querría que Andriy Lunin tomara las riendas una vez Courtois se marchara, pero el ucraniano quiere irse ya por la falta de minutos y no quiere esperar un par de años más a que el belga acabe marchándose. Por eso, la entidad madrileña está meditando sobre lo que hacer bajo palos.

El Madrid tendrá que tomar una decisión sobre el futuro de Courtois

Florentino Pérez está pensando en si ir a por un portero top que luche por la titularidad a Courtois, si finalmente Lunin se marcha el próximo verano, o un suplente como el ucraniano para que le guarde las espaldas al belga en caso de lesión o en competiciones menores como la Copa del Rey. La edad del actual guardameta titular empieza a ser un problema en el Madrid y quieren solucionarlo bien.

Aun así, Courtois ya ha dicho por activa y por pasiva, especialmente al presidente, que no quiere ningún tipo de competencia en la portería, y que si fichan a un portero de gran nivel, pedirá irse definitivamente del conjunto blanco. El belga no quiere acabar su carrera en el banquillo y se acabará yendo si tiene que competir su puesto con otro, teniendo en cuenta que Lunin no lo está haciendo ahora mismo.

El conjunto blanco tiene un portero en el punto de mira

Por eso, y viendo esta situación, el Madrid ya ha hecho su trabajo en el mercado y habría puesto su punto de mira en Joan García, portero del Espanyol. El guardameta catalán se ha convertido en uno de los mejores de la Liga española y su rendimiento no está pasando desapercibido en los despachos del Bernabéu. Además, el club perico necesita vender y tiene buenas relaciones con la entidad blanca.