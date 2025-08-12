Tiene fama de ser el nuevo niño mimado de Xabi Alonso en el Real Madrid porque juega sin ser el mejor

En el Real Madrid, la competencia es feroz. Sin embargo, hay casos que llaman la atención. Uno de ellos es Trent Alexander-Arnold. El lateral derecho inglés llegó con muchas expectativas, pero su rendimiento en el Mundial de Clubes no fue el esperado. A pesar de eso, Xabi Alonso confía en él y le da la titularidad. Esto ha generado debate. ¿Por qué un jugador que no brilla demasiado sigue siendo titular? La respuesta podría estar en la confianza que el entrenador tiene en sus cualidades, más allá de lo que muestran los números o las actuaciones puntuales.

Xabi Alonso parece apostar por la técnica y la capacidad de Alexander-Arnold para generar juego desde el lateral. Aunque no sea el mejor en defensa o no haya convencido del todo en su última participación, su talento ofensivo y visión de juego son un plus. Sin embargo, esto no significa que no tenga competencia. La plantilla blanca está llena de futbolistas que sueñan con su lugar, y la exigencia es máxima.

La batalla en los laterales: más que una simple pelea por un puesto

La pelea no termina en la banda derecha. En el lateral izquierdo, Álvaro Carreras está en la 'pole' para ser titular. Pero no lo tendrá fácil. Fran García, que también debutará pronto, le pisa los talones desde el primer día en Austria. La lucha entre ambos promete ser intensa y justa, y solo el que demuestre mejor rendimiento en cada entrenamiento y partido se quedará con la plaza.

En la derecha, Dani Carvajal regresa tras una lesión. Viene con el brazalete de capitán y renovado ánimo, dispuesto a recuperar el sitio que por poco pierde. Además, su versatilidad puede ser clave. Puede actuar como tercer central en un esquema con cinco defensas, una táctica que Xabi Alonso podría implementar según la necesidad. Esto hace que la disputa sea aún más complicada para Alexander-Arnold, que no solo debe demostrar que es titular por talento, sino también que es imprescindible para el sistema.

La realidad es que, aunque haya críticas y se hable de favoritismos, el Real Madrid tiene a varios jugadores preparados para pelear por cada puesto. Y en el caso de Alexander-Arnold, la confianza del entrenador es su mejor respaldo para seguir ganando minutos y demostrar que puede ser más que un simple niño mimado.