Tiene la confianza de Xabi Alonso, pero se está moviendo para salir, pide más y el Real Madrid no se lo da

Xabi Alonso tendrá una situación muy complicada a la hora de dar minutos a todos los jugadores del Real Madrid. El técnico ya tuvo este problema en el Mundial de Clubes, donde varios futbolistas fueron relegados al ostracismo absoluto por parte del tolosarra, quedándose en el banquillo sin ver muchos minutos. Por eso, uno de estos jugadores ya se estaría moviendo para salir.

Se trata de Brahim Díaz, uno de los futbolistas que no ha contado con mucho protagonismo desde la llegada de Alonso al banquillo, por lo que se está planteando seriamente en abandonar el Madrid al ver que no contará demasiado dentro de los esquemas del entrenador. El hispanomarroquí ha pedido más, pero a pesar de contar con la confianza del técnico, es probable que no pueda darle más minutos.

Brahim Díaz se estaría planteando salir del Madrid ante la falta de oportunidades

De hecho, el entrenador ya le dejó claro al centrocampista que este seguiría teniendo el rol de jugador suplente eterno que ha tenido desde que llegó al Madrid. Con Carlo Ancelotti, Brahim fue un futbolista que salía constantemente desde el banquillo, ya que nunca pudo ganarse la titularidad absoluta, a pesar de que tuvo buenas actuaciones en el terreno de juego en algunos momentos del curso pasado.

Aunque el internacional con Marruecos deseaba un cambio con la llegada de Alonso, la realidad será prácticamente la misma, por lo que Brahim deberá decidir de una vez por todas si desea seguir siendo un suplente eterno en el Madrid, aceptando ese rol de secundario y continuando en el mismo camino, o marcharse definitivamente del Santiago Bernabéu para ser importante en otro equipo.

Xabi Alonso confía en él, pero no podrá darle muchos minutos

Aun así, está por ver si el conjunto blanco aceptaría una posible salida de Brahim. Florentino Pérez suele aceptar los traspasos de los jugadores que pidan abandonar el club, pero siempre y cuando llegue una oferta decente a los despachos de Valdebebas. De momento, no ha llegado ninguna, por lo que el hispanomarroquí se pondrá a las órdenes de Alonso una vez se acaben las vacaciones.