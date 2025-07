Xabi Alonso ha pedido al presidente que lo eche a pesar de haber sido intocable con Ancelotti

Xabi Alonso sigue planificando la plantilla del Real Madrid de cara a la próxima temporada y el entrenador ya ha dejado las cosas claras tanto a Florentino Pérez como a la dirección deportiva acerca de los jugadores con los que no cuenta. Por eso, el tolosarra ha insistido en la salida de una de las estrellas del conjunto blanco que, a pesar de que ha sido intocable con Carlo Ancelotti, él no lo quiere.

Se trata de Rodrygo, uno de los delanteros del Madrid que más críticas ha recibido en los últimos meses. El brasileño tiene la puerta de salida abierta y está en la lista de transferibles, teniendo pie y medio fuera del conjunto blanco, pero de momento, su venta no se ha producido. El alto precio que está pidiendo la entidad madrileña sería uno de los motivos por los cuales el jugador aún está en la capital española.

Xabi Alonso ha pedido a Florentino Pérez la salida de Rodrygo

Aun así, Alonso se ha vuelto a reunir con Florentino Pérez para pedirle que acelere la salida del extremo, teniendo en cuenta que su traspaso podría ser muy beneficioso económicamente para el Madrid, ya que el dinero recibido podría destinarse a reforzar al equipo en otras posiciones que están más necesitadas, como el centro del campo. De hecho, el técnico lleva tiempo pidiendo un mediocentro.

Sin embargo, no hay conversaciones avanzadas con ningún equipo porque los más interesados, todos de la Premier League, como el Liverpool, el Arsenal, el Chelsea o el Manchester City, no están dispuestos a invertir la cantidad que estarían pidiendo los blancos, alrededor de los 80 millones de euros. Incluso hay informaciones que apuntan que Florentino estaría pidiendo un mínimo de 100.

El Madrid no descarta que el brasileño tenga que quedarse

Por lo tanto, y a pesar de que está en la lista de transferibles, no se descarta que Rodrygo acabe quedándose en el Madrid si no llega una oferta decente a los despachos del Santiago Bernabéu. Eso sí, Alonso ya ha comunicado que, en el caso de que el brasileño se quede, no será un fijo en las alineaciones y tendrá muy complicado tener minutos de calidad, como ya demostró en el Mundial de Clubes.