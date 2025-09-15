Xabi Alonso le comunica que no jugará contra el Olympique de Marsella por desobediencia

Después de la victoria en Liga ante la Real Sociedad, el Real Madrid debutará este martes en la UEFA Champions League contra el Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu. Tras haber estado preparando el partido, Xabi Alonso ya le habría comunicado a un jugador del equipo que tiene muy complicado jugar por la desobediencia que ha estado teniendo en el conjunto blanco.

Se trata de Rodrygo Goes, uno de los futbolistas con los que no cuenta demasiado el técnico. De hecho, el brasileño ya no jugó ni un solo minuto contra los donostiarras, a pesar de que estaba fresco porque no fue con su selección al parón internacional, lo que ha dejado claro que el tolosarra sigue sin confiar mucho en el extremo y que la situación podría continuar con el paso de temporada.

Con el debut en Champions contra el Marsella, lo más probable es que el atacante tampoco sea de la partida, ya que Alonso se ha cansado de alguna de sus actitudes. En las últimas semanas, aunque parecía que su situación mejoraba, la realidad es que el entrenador le ha tenido que advertir acerca de su poca presión y defensa en algunos momentos de los entrenamientos del equipo.

Si Rodrygo ya no cuenta demasiado para el técnico y, además, no obedece sus órdenes, parece muy complicado que pueda tener minutos de calidad, ya que como se ha visto, ha perdido el rol de pieza indispensable en las alineaciones de Alonso desde su llegada al Madrid en verano y, a día de hoy, tiene a otros jugadores por delante en los esquemas del entrenador.

Por lo tanto, es posible que el brasileño acabe haciendo las maletas de manera definitiva el próximo verano, aunque no se podría descartar una salida en el mercado de invierno si la situación no cambia drásticamente, ya que Rodrygo necesita jugar para llegar en condiciones al Mundial de Estados Unidos del año que viene con su selección, a pesar de que Carlo Ancelotti tendría un hueco asegurado para él.