Dani Carvajal, como capitán, organiza una reunión fuera del Real Madrid con dos sospechosos habituales

Dani Carvajal se ha convertido en el primer capitán del Real Madrid esta temporada y, por eso, el lateral está actuando como tal. Después de unos días de mucha tensión en la entidad madrileña, el madrileño habría organizado una reunión fuera de Valdebebas con dos sospechosos habituales del mal momento que se estaría viviendo en el vestuario, con dos bandos enfrentados entre sí.

Se trata de Vinicius y Kylian Mbappé, dos de las estrellas del Madrid cuya relación es mínima y, de hecho, ha habido fuego cruzado entre la temporada pasada, la primera en la que estuvieron juntos, y en el inicio de esta. Aun así, Carvajal ha querido reconducir esta relación por el bien del Madrid, aunque parece complicado que se pueda solucionar todo de la noche a la mañana.

Carvajal organizó una reunión entre Mbappé y Vinicius para reconducir su relación

Al menos, el capitán está intentando limar asperezas entre ambos, ya que no se llevan nada bien y esto solo provoca que se perjudiquen los intereses del Madrid, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Aunque en el campo lo disimulen por el bien del equipo, la realidad es que no tienen ningún tipo de trato y van haciendo la guerra por su cuenta, especialmente el brasileño.

Vinicius ha sido de los que más se ha molestado con Mbappé, ya que cree que le ha quitado el rol de primera espada en el conjunto blanco y, además, aterrizó en el Santiago Bernabéu convirtiéndose en el mejor pagado de la plantilla, algo que el extremo quiere recuperar con su renovación, pero de momento, no lo está consiguiendo, ya que el club no está dispuesto a ceder a sus altas exigencias.

El francés y el brasileño no se llevan nada bien

Por lo tanto, está por ver si esta reunión que habría organizado Carvajal habrá servido para reconducir un poco la situación y evitar que la mala relación entre dos de las estrellas más importantes del Madrid provoque mayores problemas para el equipo y para la entidad madrileña, ya que para ganar bien, todos deben tener un buen trato entre ellos.