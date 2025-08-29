Xabi Alonso le pide que salga del Real Madrid, por su bien, pero se niega, será suplente, no tendrá minutos

Xabi Alonso es uno de los técnicos que dice las cosas a la cara y no tiene problemas a la hora de comunicar decisiones duras. Por eso, el entrenador del Real Madrid le habría pedido a un jugador del equipo que debería salir del conjunto blanco por su bien, ya que no cuenta para él y no tendrá minutos, quedando relegado al ostracismo absoluto en el banquillo durante toda la temporada.

Aun así, este futbolista se habría negado y está dispuesto a luchar por un sitio en el Madrid. Se trata de Raúl Asencio, uno de los defensas de la plantilla que está en el punto de mira por las mínimas oportunidades que ha tenido en este inicio de curso. De hecho, el canario aún no ha debutado en la Liga y, ahora mismo, sería el último central en la rotación del tolosarra para esta campaña.

El canterano tiene por delante a compañeros como Dean Huijsen, Éder Militão, Antonio Rüdiger e incluso David Alaba, por lo que parece prácticamente imposible que pueda tener minutos de calidad. Por eso, Alonso le habría recomendado una salida, ya que no va a jugar prácticamente nada, teniendo en cuenta que aún es muy joven, con tan solo 22 años, y necesita jugar para seguir creciendo.

Sin embargo, y a tres días para que finalice el mercado de fichajes veraniego, Asencio se habría negado a marcharse del Madrid y está dispuesto a quedarse en una posición muy complicada y luchar por tener minutos, algo que parece impensable. El canario cree que podrá recuperar la confianza de Alonso y volver a ser un jugador importante en la retaguardia, como la temporada pasada.

El canterano tuvo una gran irrupción el curso anterior, cuando ante la falta de defensas en el primer equipo, Carlo Ancelotti lo subió y se convirtió rápidamente en una pieza indiscutible para la zaga. Sin embargo, la llegada de Alonso ha provocado un cambio muy importante en sus oportunidades y el tolosarra no tendría la misma opinión que el italiano respecto al nivel de Asencio.