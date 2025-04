Tres jugadores del Real Madrid piden salir si sigue Ancelotti

La continuidad de Carlo Ancelotti en el Real Madrid pende de un hilo. A pesar de que el italiano aún tiene contrato por lo menos una temporada más, el pésimo rendimiento del equipo y los constantes problemas que ha tenido con las rotaciones durante este curso han puesto al entrenador en el punto de mira. Lo más probable es que no continúe el próximo año, pero podría pasar de todo.

Por eso, hasta tres jugadores de la plantilla habrían avisado a Florentino Pérez de que pedirán marcharse el próximo verano si Ancelotti sigue siendo el inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu la próxima temporada. Serían Endrick, Arda Güler y Brahim Díaz, precisamente los futbolistas que no tienen buena relación con el italiano por su falta de oportunidades en el terreno de juego.

Endrick, Güler y Brahim pedirán marcharse del Madrid si continúa Ancelotti en el banquillo

Tanto el brasileño, el turco como el internacional con Marruecos habrían advertido al presidente de su salida, ya que no quieren volver a ser entrenados por Ancelotti un año más. No quieren pasarse un curso más comiendo banquillo constantemente y no ven que la situación pueda cambiar la campaña siguiente, por lo que están deseando que este sea el último año del italiano en el Madrid.

A pesar de que Endrick está teniendo minutos en la Copa del Rey, en las otras competiciones vive en un completo ostracismo, sin posibilidades de jugar o solo saliendo al campo en los últimos minutos. Con Güler, la relación con el míster se enfrió mucho a principios de año, cuando dejó de jugar regularmente, mientras que Brahim no entiende el porqué de sus suplencias, teniendo en cuenta su gran rendimiento en los encuentros.

La intención de Florentino sería la de destituir al italiano a final de temporada

Por lo tanto, Florentino tendrá que tomar una decisión a final de temporada si no quiere una revuelta en el vestuario. La intención que tendría el presidente sería la de destituir al italiano pasase lo que pasase, es decir, aunque se ganasen títulos, esta tendría que ser la última temporada de Ancelotti en el Madrid, pero el mundo del fútbol es impredecible y al final la situación podría dar un giro de 180 grados.