Un jugador del Real Madrid no celebró los goles de Mbappé contra el Athletic

El Real Madrid realizó uno de los mejores partidos de la temporada después de golear al Athletic Club en San Mamés (0-3). El conjunto blanco dominó completamente el encuentro ante un rival y un escenario muy complicados, lo que da aire a Xabi Alonso de cara a su continuidad. Aun así, un jugador no acabó de celebrar los goles de Kylian Mbappé por su tremendo enfado.

Se trata de Arda Güler, uno de los futbolistas que se quedó en el banquillo en duelo ante los leones. El técnico decidió sentar al turco después de un bajón en su rendimiento en las últimas semanas, poniendo a Eduardo Camavinga en su lugar, algo que no gustó nada al centrocampista. Por eso, decidió no hacer ningún gesto cuando el Madrid empezó a marcar sus tantos.

Arda Güler no celebró los goles de Mbappé contra el Athletic en la victoria del Madrid

La realidad es que el joven jugador ha tenido una bajada de nivel considerable en los últimos partidos y está lejos de lo que había demostrado en las primeras semanas de la temporada. Alonso le dio continuidad en los primeros encuentros del curso y Güler se consagró como uno de los futbolistas más importantes del equipo sobre el terreno de juego, pero la situación ha cambiado.

De hecho, el culpable de todo ha sido Jude Bellingham, ya que desde el retorno del inglés de su operación en el hombro el pasado verano, Güler se ha visto apartado en el campo, lo que ha provocado este bajón de rendimiento. El turco no está cómodo con el británico sobre el césped y, finalmente, después de advertirle a Alonso, el técnico ha decidido sentar al joven centrocampista.

El centrocampista turco está muy enfadado por su cambio de rol por parte de Alonso

Está por ver si Güler podrá recuperar el nivel que tuvo a principios de temporada y que dejó maravillados a todos, tanto al club como a los madridistas, o volverá a tener un rendimiento similar al de las últimas temporadas, donde no ha sido capaz de asentarse y demostrar que puede ser importante en el Madrid.