Va a ser el primero en salir del Real Madrid cuando llegue Xabi Alonso porque no lo puede ni ver

Florentino Pérez no soporta ver a su Real Madrid goleado dos veces en la misma temporada por el Barça y planea realizar cambios significativos en el mercado de verano. El máximo dirigente merengue no descarta destituir a Carlo Ancelotti y contratar a Xabi Alonso, actual técnico del Bayer Leverkusen. El exjugador del Real Madrid es el favorito de la directiva y la afición, y si el proyecto futbolístico le atrae, no dudaría en cortar su contrato con el club bávaro para regresar a España.

En cuanto a fichajes, Florentino y la directiva tienen una lista de jugadores que podrían arribar a partir de junio. Martín Zubimendi, el volante de la Real Sociedad, es uno de los principales objetivos para reforzar el mediocampo, una de las áreas más débiles del equipo de Ancelotti. Su llegada tendría repercusiones en el vestuario, ya que implicaría que Dani Ceballos deberá irse del club

El nuevo Xabi Alonso

Zubimendi es una de las figuras más destacadas de LaLiga y su incorporación representaría un salto de calidad para el mediocampo del Real Madrid. Tanto Ceballos como Aurélien Tchouaméni no han mostrado el nivel suficiente para asumir el peso de la posición, lo que llevó a Ancelotti a probar con varios jugadores en esa zona del campo.

Además, Luka Modric cumplirá 40 años en septiembre y probablemente esté disputando sus últimos partidos en el Real Madrid. Aunque aún tiene nivel para seguir vistiendo la camiseta blanca, tanto él como la directiva consideran que es el momento adecuado para decir adiós.

¿Y Ancelotti?

La gran incógnita es qué pasará con Carlo Ancelotti. El italiano está en la cuerda floja tras la dura goleada 5-2 ante el Barça en la final de la Supercopa de España en Yeda. Todo indica que si no mejora el rendimiento del equipo, será destituido. Aunque tiene contrato hasta junio de 2026, si no consigue al menos un título en la presente temporada, Florentino Pérez no tendrá más opción que despedirlo y poner todo su esfuerzo en fichar a Xabi Alonso.