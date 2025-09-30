Van muy en serio, se plantan ante Xabi Alonso y le piden que rectifique por el bien del Real Madrid

La humillación recibida en el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid ha hecho caldear mucho el ambiente en el Real Madrid. El foco ha estado en el vestuario, donde varios pesos pesados se han plantado ante Xabi Alonso y le han pedido que haga un cambio muy destacado e importante en el once por el bien del conjunto blanco, ya que un jugador no puede seguir siendo titular.

El futbolista en cuestión es Jude Bellingham, una de las estrellas del equipo y una de las piezas indispensables en los esquemas de la entidad madrileña. Sin embargo, varios compañeros suyos creen que aún no está al 100% ni en un estado de forma decente para salir desde el inicio, teniendo en cuenta que volvió hace nada de una operación en el hombro que lo tendría que haber tenido fuera de combate más tiempo.

Algunos pesos pesados creen que Jude Bellingham no debe ser titular por ahora

Aun así, el inglés volvió un mes antes de lo previsto y, como se ha visto en el terreno de juego, aún no está bien físicamente para liderar la medular del Madrid. Por eso, algunos jugadores importantes le habrían exigido a Alonso que rectifique y deje a Bellingham en el banquillo en los siguientes partidos, ya que prácticamente juegan con uno menos con él sobre el césped.

Estos pesos pesados le han hecho llegar su opinión en privado, pero tanto el entrenador como el cuerpo técnico se lo están pensando seriamente. Han visto como el internacional con Inglaterra no ha vuelto con un estado de forma óptimo y, de la misma manera que los jugadores, piensan que aún le falta algunas semanas más para acabar de coger el ritmo de competición que sea decente.

El inglés aún no está al 100% físicamente

Sin embargo, otros creen que, a pesar de que aún no se encuentra al 100%, Bellingham es uno de los mejores del mundo en su posición y debería ser titular por decreto, algo que varios pesos pesados no acaban de aceptar y creen que resta en el terreno de juego, más que sumar, a pesar de que tenga una gran calidad en sus botas.