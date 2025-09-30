Xabi Alonso, ahora sí, se da cuenta del problema, es intocable, más que Mbappé

La dura derrota en el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid ha dado mucho que pensar para Xabi Alonso. El entrenador del Real Madrid, después de haber observado todo lo que pasó en el partido, se habría dado cuenta de uno de los problemas más importantes que está teniendo el conjunto blanco en este inicio de temporada, haciendo referencia a uno de los intocables.

De hecho, el tolosarra habría comunicado a su cuerpo técnico que hay un futbolista de la plantilla que es más intocable incluso que Kylian Mbappé, es decir, que el equipo tiene más dependencia de él que el francés por todo lo que da en el terreno de juego. Este jugador en cuestión es Eder Militão, uno de los centrales del Madrid que ha vuelto a su máximo nivel después de las graves lesiones.

Xabi Alonso sabe quién es más intocable que Kylian Mbappé: Eder Militão

El brasileño ha vuelto con un gran estado de forma y se ha consolidado de nuevo como una de las piezas indiscutibles en el centro de la defensa, haciendo una pareja excelente con Dean Huijsen. Por eso, en el derbi madrileño se demostró que es insustituible y que el Madrid sufre mucho si él no está en el terreno de juego, como pasó en la segunda parte del encuentro ante los colchoneros.

Militão tuvo que abandonar el partido al descanso por un dolor en el pie, dejando al conjunto blanco sin su mejor defensa sobre el césped, dejando huérfana la zaga. A partir de ahí, la retaguardia del Madrid fue un desastre, desorganizándose por completo y sin un liderazgo a seguir, ya que Huijsen aún es joven e inmaduro para este tipo de situaciones, aunque esté cerca de conseguirlo.

El defensa brasileño es una pieza indispensable en el Madrid

Por lo tanto, Alonso tiene claro que Militão, a pesar de que llevaba dos años rompiéndose los ligamentos cruzados de la misma rodilla, ha vuelto en un estado de forma soberbio y es una pieza indispensable en sus esquemas para que el Madrid funcione, ya que todo proyecto tiene que empezar desde atrás, desde la defensa, y el brasileño es el indicado para hacer de líder.