Varios jugadores del Real Madrid acusan a Mbappé

Kylian Mbappé no ha tenido el mejor debut posible con el Real Madrid, el club de sus sueños. Aunque ya lleva ocho goles con la camiseta blanca, las sensaciones con el francés no son las mejores. Una cantidad desorbitada de ocasiones fallades, poca sinergia con sus compañeros de ataque, enfados constantes con los árbitros y en general... Además, la situación crítica de los madrileños tampoco ayuda.

Además, están empezando a surgir voces en el vestuario del Madrid contra la estrella francesa. Algunos jugadores han empezado a acusar a Mbappé de no ser un líder, como en el PSG, sino todo lo contrario. El delantero no está ayudando a sus compañeros como es debido y hay futbolistas que se están cansando de la actitud del francés, tanto en el campo como fuera de él.

Lucha de egos en el vestuario

Uno de los principales problemas que hay en el vestuario es la lucha de egos constante que existe. Hay mucha estrella que quiere tener el rol principal, como Mbappé, Vinicius o Bellingham, y esto afecta a la buena química y al buen rollo de todo el equipo. Si uno no ayuda y busca solo mejorar sus números individuales, la situación puede ser muy crítica para Carlo Ancelotti y la posibilidad que tenga de manejarlo todo.

En cambio, Mbappé no tenía este problema en el PSG. Él era la estrella principal, el mejor jugador del equipo sin ninguna duda, y esto no era discutido por ningún otro jugador. Los demás futbolistas lo tenían asumido y el equipo jugaba para él durante todo el partido. Esto, en el Real Madrid, no puede pasar, ya que hay otros compañeros que también pueden aportar en el campo.

No está contento con su posición

Por otro lado, Mbappé no está del todo feliz con su posición en el terreno de juego, ya que Ancelotti lo tiene de 9 puro, de referencia en el ataque, y él prefiere jugar de extremo. El problema es que Vinicius juega en la misma posición que él y el brasileño no puede jugar de 9, por lo que el francés tiene que bajar la cabeza y asumirlo. Aun así, no está nada contento y esto lo pueden ver sus compañeros de equipo, a la vez que lo acusan de no ser un líder por esto.