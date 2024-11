Vinicius es uno de los jugadores que ha pedido a Ancelotti que no juegue más

El Real Madrid ha vuelto a perder de forma contundente en el Santiago Bernabéu. Si el FC Barcelona ya se paseó por el feudo blanco sin oposición, ahora ha sido el AC Milan en la Champions quien le ha vuelto a sacar los colores al conjunto de Carlo Ancelotti. Por eso, algunas estrellas están hartas y le han pedido al técnico italiano que haga cambios en el equipo para mejorar.

Es el caso de Vinicius, que le ha pedido a su entrenador que no ponga más a Lucas Vázquez en el campo. El brasileño cree que con él juegan con 10 y la banda derecha es un coladero. En el Clásico ya fue superado por Raphinha de manera contundente y contra el Milan también fue dejado en evidencia por Rafael Leão en más de una ocasión, sin oposición por parte del jugador blanco.

Sin recambio para Lucas

Aun así, Ancelotti no tiene más opciones en el lateral derecho. Lucas Vázquez es el recambio de Dani Carvajal, que se perderá lo que queda de temporada por una grave lesión en la rodilla, por lo que el lateral gallego es el único jugador que puede colocar el técnico italiano allí. No hay más, ni en la cantera, donde no se confía desde el banquillo ni en los despachos.

Por eso, Vinicius echa mucho de menos a Carvajal. Aunque no juegan en la misma banda, los envíos cruzados del lateral español al brasileño eran constantes, además de sus celebraciones conjuntas y el lema de dejarlo todo en el campo. Vinicius confiaba mucho en Carvajal, en su capitán, y sabía que en cada balón disputado se lanzaría con todo. Eso, con Lucas Vázquez, no pasa, y el delantero está harto.

¿Acudir al mercado?

Una de las soluciones que tendría Florentino Pérez es acudir al mercado de fichajes de invierno y incorporar a un lateral derecho en condiciones. El gran objetivo es Trent Alexander-Arnold, pero el inglés podría llegar al Madrid gratis el próximo verano, ya que acaba contrato. Por lo tanto, el máximo dirigente blanco no quiere gastar ni un euro en un jugador que podría venir a coste cero.

La única opción que tendrían en los despachos es fichar un parche de lateral derecho que mejore a Lucas Vázquez, ya sea como cedido o aportando una cantidad simbólica, y aguantar con él hasta final de temporada para poder esperar a la llegada de Alexander-Arnold para el próximo curso.