Villarreal deja una nueva víctima en el Real Madrid, no le caía en gracia a Xabi Alonso, desde ahora menos

El Real Madrid sufrió un nuevo contratiempo en su partido contra el Villarreal, y uno de los señalados fue Fede Valverde. El uruguayo, que ha demostrado su versatilidad en varias posiciones, jugó como lateral derecho debido a las bajas de Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal. Sin embargo, su rendimiento no terminó de convencer a Xabi Alonso, quien ya mostraba ciertas dudas sobre el futbolista.

Fuentes del club aseguran que Valverde no está ofreciendo la regularidad que Xabi Alonso espera. A pesar de su entrega y esfuerzo, el técnico considera que el jugador no termina de rendir al máximo en una posición que no es la suya, y que su desempeño afecta la consistencia defensiva del equipo. La presión del Villarreal sobre la banda derecha evidenció algunas carencias del uruguayo, dejando claro que, aunque es un jugador de talento, aún no ha logrado ganarse la total confianza del entrenador.

Dudas sobre su posición y futuro

El caso de Valverde como lateral derecho es solo un ejemplo de la flexibilidad que el técnico espera de sus jugadores, pero también de las dificultades que surgen cuando un futbolista se ve fuera de su zona habitual. Xabi Alonso ha sido siempre exigente con sus jugadores, y la falta de contundencia defensiva y algunas decisiones erráticas durante el partido han aumentado las dudas sobre su papel en el equipo.

No es la primera vez que Valverde genera debate en el vestuario. Su capacidad ofensiva y física está fuera de toda duda, pero la falta de adaptación táctica completa y de precisión defensiva preocupa a Alonso, que quiere un lateral sólido y confiable, incluso en circunstancias extraordinarias. Algunos sectores del club consideran que este partido contra el Villarreal deja una señal clara: si Valverde no mejora, su posición en el once titular podría verse seriamente comprometida.

Valverde es un parche

El encuentro frente al Villarreal no solo dejó un marcador desfavorable, sino que también evidenció que el Real Madrid necesita equilibrio y seguridad en todas las líneas, y que Valverde aún tiene camino por recorrer para demostrar que puede cumplir con las expectativas de Xabi Alonso, incluso en roles no habituales.

El futuro inmediato del uruguayo dependerá de su capacidad para adaptarse, mejorar defensivamente y mantener su nivel físico y ofensivo. La paciencia del técnico no es infinita, y cada partido será una oportunidad —o un riesgo— para Valverde.