Vinicius amenaza a Xabi Alonso si se atreve a dejarlo en el banquillo contra la Real Sociedad

El Real Madrid juega este sábado un partido muy difícil en el campo de la Real Sociedad. Los blancos intentarán conseguir los tres puntos para seguir al frente de la Liga, pero Xabi Alonso ya habría recibido una amenaza muy seria por parte de una de sus estrellas, lo que habría caldeado el ambiente. Vinicius habría amenazado al tolosarra si se atreve a dejarlo en el banquillo.

El brasileño no aceptará nuevas suplencias por parte del técnico y le ha dejado bien claro que sería inaceptable que no fuera titular en el encuentro ante los donostiarras. Vinicius sabe que debe jugar por decreto, ya que es uno de los mejores jugadores del mundo y, sin él, el equipo no juega tan bien, a pesar de que varios futbolistas del Madrid piensen totalmente lo contrario.

Vinicius no quiere volver a ser suplente con Alonso en el banquillo

Aun así, el extremo quiere ser un fijo en las alineaciones de Alonso y no quiere que vuelva a pasar lo mismo que en la segunda jornada de Liga, cuando fue suplente ante el Real Oviedo y hubo mucha tensión, especialmente cuando salió en la segunda parte, donde se enfrentó a todo el mundo, ya que ya venía caliente por la decisión del entrenador de dejarlo en el banquillo.

Por eso, Vinicius no aceptará una nueva suplencia y habría amenazado al vasco con tomar medidas drásticas si no aparece su nombre entre los once elegidos para el partido de este sábado ante la Real Sociedad, así como en los siguientes encuentros que el Madrid dispute. El brasileño entiende que, en algunos enfrentamientos, le tocará descansar, pero no en el inicio de temporada.

El tolosarra antepondrá lo colectivo a lo personal en el Madrid

Sin embargo, está por ver si Alonso se achantará ante las amenazas de una de sus estrellas o interpondrá su mano dura y decidirá lo que él crea mejor que le vendrá al equipo, como así habría dicho en alguna rueda de prensa, anteponiendo lo colectivo a lo personal. La relación entre el entrenador y el brasileño no es la mejor desde el primer día y se está demostrando en los primeros meses del curso.