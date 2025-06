Vinicius crea problemas en su primer día con el Real Madrid en Estados Unidos

El Real Madrid ya está en Estados Unidos para preparar el Mundial de Clubes. El debut del conjunto blanco será el próximo miércoles, por lo que los jugadores que estaban con sus selecciones ya se han puesto a las órdenes de Xabi Alonso. Uno de ellos ha sido Vinicius, que ya ha conocido a su nuevo entrenador, aunque su presencia creará problemas en el cuerpo técnico.

Uno de los conceptos que el tolosarra quiere implementar, tanto al brasileño como a las demás estrellas, hace referencia a la defensa. Alonso sabe que ha sido uno de los problemas más claros que ha tenido el Madrid esta temporada, especialmente de los jugadores más ofensivos que se han olvidado de sus tareas, uno de los aspectos en los que Carlo Ancelotti acabó fracasando.

Vinicius no está dispuesto a defender más de lo que ya hacía

Por eso, el técnico le ha dejado claro a Vinicius que deberá defender y ayudar a sus compañeros, tanto en tareas defensivas como en la presión respecto a la salida de balón de los rivales. Aun así, el extremo no estaría dispuesto a hacer más de lo que ha hecho hasta ahora, ya que cree que no necesita gastar tanto físicamente a la hora de bajar a defender y que tiene que estar fresco para jugar arriba.

El brasileño no entiende esta obsesión que ha surgido desde el primer día de la llegada de Alonso al banquillo del Madrid. Vinicius ya ha dicho por activa y por pasiva que él es un delantero y no un defensa, por lo que estas tareas defensivas deberán realizarlas lo que están en la retaguardia, y no en la zona de ataque, como él. Acepta ayudar un poco en la presión, pero no en bajar constantemente.

Alonso deberá resolver este problema importante

Por lo tanto, este es un problema importante que el entrenador deberá tratar a lo largo del curso. El tolosarra es conocido por no casarse con nadie y tener mano dura, por lo que no se descarta que se llegue a un punto de no retorno y el brasileño empiece algunos partidos desde el banquillo en una forma de castigo por no defender.