Vinicius debe traer 150 millones para salir del Real Madrid

El futuro de Vinicius en el Real Madrid continúa siendo una incógnita muy importante y estremecedora en los despachos de la entidad madrileña. Aún no hay acuerdo por su renovación, y a pesar de que su contrato no acaba hasta el 30 de junio de 2027, Florentino Pérez quiere cerrar definitivamente su carpeta, ya sea con una ampliación o con la venta dolorosa del brasileño.

Por eso, y si acaba sucediendo esto último, los blancos ya le han dejado claro a los representantes del jugador que solo podría irse del Madrid si trajeran una oferta que llegara a los 150 millones de euros. Ese es el precio por el cual el conjunto madrileño estaría dispuesto a dejar salir al futbolista si, finalmente, no quiere seguir jugando más en el Santiago Bernabéu, ya sea este verano o el siguiente.

El Madrid le pide 150 millones a Vinicius para abrirle la puerta de salida

Aunque su renovación se daba por hecha hace unos meses, la realidad es que tanto los agentes de Vinicius como el Madrid están lejos de llegar a un acuerdo por las altas exigencias que tiene el futbolista a la hora de renovar. El brasileño está pidiendo 30 millones de euros netos al año para ampliar su vínculo con la entidad madrileña, una cantidad que los blancos no están dispuestos a pagar.

Florentino Pérez tiene claro que no va a tirar la casa por la ventana para poder cerrar la continuidad de una de sus estrellas, ya que cree que el escudo y el club están por encima de cualquier jugador, por muy bueno que sea, y le ha comunicado a sus representantes que no se bajarán los pantalones para que Vinicius pueda quedarse. Si no quiere hacerlo bajo los términos que el Madrid ha propuesto, se le abrirá la puerta de salida.

El brasileño tendrá que decidir si renueva a la baja o se va

Por lo tanto, está por ver qué decisión acabará tomando el brasileño respecto a las negociaciones y si será él quien acabará rebajando sus pretensiones, teniendo en cuenta que el Madrid ya ha dejado claro que no tirará por tierra la gran escala salarial que ha diseñado en los últimos años respecto a sus estrellas.