Vinicius pide 30 millones limpios para renovar y el Real Madrid no pasa de 20

El futuro de Vinicius en el Real Madrid sigue siendo una incógnita cuando está a punto de finalizar la temporada. Aunque hace semanas se preveía que el acuerdo para su renovación llegaría más pronto que tarde, la realidad es que las negociaciones entre los representantes del jugador y el club blanco siguen estando en un punto muerto por las altas exigencias del delantero.

El brasileño está pidiendo 30 millones de euros limpios de salario para renovar, una cantidad que Florentino Pérez no está dispuesto a pagar y le ha dejado claro a los negociadores de la entidad madrileña que su sueldo no puede pasar de los 20, algo que Vinicius ya ha dejado claro que no va a aceptar porque cree que merece mucho más. De hecho, quiere superar a Kylian Mbappé en la escala salarial.

Vinicius quiere un aumento de salario considerable y el Madrid se niega

Con la llegada del francés, el extremo pasó a un segundo plano junto a Jude Bellingham, algo que no gustó nada al brasileño y, por eso, está tensando tanto la cuerda porque no está dispuesto a quedar por debajo de su compañero en ataque. Vinicius quiere ser el jugador mejor pagado del Madrid, pero de momento, sus exigencias no se están cumpliendo y el club madrileño no quiere dar su brazo a torcer.

De hecho, en la entidad crecen las voces que se preguntan si Vinicius sigue mereciendo tanto dinero, ya que la temporada que ha realizado ha dejado muchas dudas en la dirección deportiva. A pesar de que sus números han sido buenos, las sensaciones han sido peores respecto al curso pasado, y esto, sumado a las constantes polémicas en las que se ha metido el jugador, no ayudan.

El brasileño está cada vez más solo en el vestuario

Además, el brasileño está cada vez más aislado en el vestuario, ya que muchos futbolistas están hartos de su actitud tóxica y han decidido dejar de tener relación con él. Esto ha llegado a los oídos de Florentino, que no quiere pagarle esa cantidad a un jugador si los demás integrantes de la plantilla no están a gusto con él. Por lo tanto, la renovación de Vinicius sigue parada y podría complicarse definitivamente.