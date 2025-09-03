Vinicius encuentra el amor en una recién divorciada con tres hijos

Vinicius no está pasando por un buen momento en el terreno de juego vistiendo la camiseta del Real Madrid por sus constantes polémicas, ya sea por sus enfrentamientos con la afición contraria, los rivales o incluso los árbitros, lo que ha provocado algún castigo de Xabi Alonso por su actitud tóxica. Sin embargo, fuera del campo, el jugador habría encontrado el amor en los últimos meses.

El brasileño estaría viéndose con Virginia Fonseca, una popular presentadora de televisión que se ha divorciado recientemente y que tiene tres hijos con el cantante Zé Felipe. Los rumores se habrían intensificado después de que Vinicius le enviase un ramo de flores a la reconocida influencer y, a partir de ahí, tuvieran una reunión secreta en España, según ha revelado el medio LeoDias.

Durante el pasado lunes 1 de septiembre, ambos compartieron una cena por la noche en un restaurante de lujo de la capital española, y los rumores apuntan a que los encuentros entre el jugador y la creadora de contenido se han intensificado en las últimas semanas, a pesar del ambiente de discreción que han querido tener respecto a un posible vínculo sentimental que parece que ya no pueden tapar.

Aunque ambos no han querido hacer declaraciones al respecto, parece que Vinicius ha encontrado el amor para intentar tapar todos los problemas que está teniendo en el terreno de juego y en el Madrid, especialmente con una renovación que, de momento, no está llegando a buen puerto. El brasileño está encontrando consuelo en una mujer después de mucho tiempo buscándolo.

Además, Virginia Fonseca asistió a la fiesta de 25 años que realizó el futbolista en Sítio Lajedo, en Río de Janeiro, alimentando más estos rumores sobre su posible relación sentimental. De momento, no hay nada confirmado y Vinicius sigue enfocado en el fútbol y en intentar que Alonso no le castigue más por su comportamiento, pero lo más probable es que todo acabe saliendo a la luz más pronto que tarde.