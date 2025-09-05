Vinicius, enfrentado a varios pesos pesados del vestuario, uno le llegó a pedir que se fuera, no lo soporta

Vinicius está viviendo una situación muy complicada en el Real Madrid. Además de los problemas que hay con su renovación, ya que ahora mismo está parada, se han sumado todas las polémicas que el brasileño ha tenido, tanto dentro como fuera del terreno de juego, lo que ha provocado algún rifirrafe en el vestuario de cierta importancia, como el de la temporada pasada.

De hecho, el ambiente quedó muy caldeado al término del último curso, ya que el extremo acabó tremendamente señalado por gran parte del vestuario y, especialmente, a los pesos pesados, enfrentándose con ellos por su actitud tóxica y su comportamiento nocivo en el campo. Incluso un jugador importante del Madrid le llegó a pedir que se fuera, ya que no lo soportaba.

Vinicius acabó enfrentado a varios pesos pesados del vestuario la temporada pasada

Luka Modric, el capitán del equipo por entonces y uno de los mejores jugadores de la historia del conjunto blanco, le exigió que, si era incapaz de comportarse y ser una pieza indispensable en el Madrid, tanto dentro como fuera del terreno de juego, lo mejor para todas las partes era que se fuera, ya que acabó harto de su actitud y de sus constantes polémicas sobre el césped.

Aunque fue el croata quien acabó marchándose del Madrid, Vinicius no ha acabado de recomponerse en el vestuario, ya que, además del centrocampista, hay otros jugadores que están enfrentados con él y no lo soportan del todo. A día de hoy, el extremo solo tiene relación con sus compatriotas en la selección, que son Éder Militão, Rodrygo Goes y Endrick. Fuera de ahí, le quedan pocos.

Varios jugadores del Madrid no soportan al brasileño

Por todo lo que ha pasado, Florentino Pérez se ha llegado a plantear una venta del atacante, más aún después de todos los problemas que hay con su renovación y las altas exigencias que ha puesto encima de la mesa. Por eso, si su oferta no cambia y sigue con esta actitud, el presidente no dudará en ponerlo en el mercado el año que viene para que se marche del Santiago Bernabéu.