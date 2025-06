Vinicius es el único que le ha pedido que se quede a pesar de que sus sospechas sobre Xabi Alonso aumentan

Vinicius está viviendo una situación un poco complicada en el Real Madrid. Además de las críticas que está recibiendo por su rendimiento en este Mundial de Clubes y las exigencias que le habría dejado encima de la mesa Xabi Alonso acerca de las necesidades defensivas que tendrá que aplicar el brasileño la próxima temporada, uno de sus mejores amigos en el vestuario podría acabar marchándose.

Se trata de Rodrygo, uno de los futbolistas que lleva en el punto de mira en los últimos meses y cuya continuidad no está del todo asegurada. De hecho, su futuro se encamina más hacia una salida del conjunto blanco, ya que el tolosarra no le ha prometido la titularidad, un aspecto por el cual el brasileño habría decidido marcharse del Madrid porque no se fía en absoluto del nuevo entrenador.

Vinicius le ha pedido a Rodrygo que se quede en el Madrid

Aun así, Vinicius le ha pedido a su compatriota que se quede, a pesar de que también tiene las mismas sospechas con Xabi Alonso acerca del rol que tendrá su amigo en el equipo. Rodrygo es una pieza clave para el extremo, tanto dentro como fuera del terreno de juego, por lo que prefiere que continúe en el Madrid, aunque aceptaría que se marchara si peligra su protagonismo.

De hecho, los dos jugadores dudan de lo que acabe realizando el vasco desde el banquillo e incluso piensan que ambos, no solo Rodrygo, acabarán en el punto de mira del técnico, ya que tanto él como el club están empezando a prepararle el equipo definitivo a Kylian Mbappé, apartando a los que están en contra del francés y enviando fuera a los miembros del clan brasileño.

Ambos brasileños no acaban de confiar en Xabi Alonso

Por lo tanto, está por ver si finalmente Vinicius se quedará sin una de sus mejores amistades dentro del vestuario, una resolución que se sabrá en las próximas semanas, una vez el Madrid finalice su andadura en el Mundial de Clubes y se sepa definitivamente el rol que tendrá Rodrygo en el equipo y la decisión de Alonso acerca de su futuro. Su venta sería muy beneficiosa económicamente, ya que serviría para seguir reforzando la plantilla.