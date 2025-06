Mbappé, muy sincero con Xabi Alonso, si no logra que cambie la actitud, el Real Madrid tendrá problemas

Kylian Mbappé aún no ha podido debutar en el Mundial de Clubes después de sufrir un cuadro agudo de gastroenteritis que provocó su ingreso en el hospital. Aunque ya está mucho mejor, el francés no ha podido disputar los dos primeros partidos de este nuevo torneo y está por ver si podrá jugar el tercer y último encuentro de la fase de grupos. Aunque no juega, sigue atento al equipo.

En ese sentido, el atacante ha sido muy sincero con Xabi Alonso después de lo que ha visto fuera del terreno de juego en los enfrentamientos que ha disputado el Madrid y le ha comunicado al tolosarra que debe conseguir que un jugador cambie completamente su actitud o el conjunto blanco tendrá problemas de seriedad. Mbappé ha hecho referencia a Vinicius y a su pésima defensa.

Mbappé le ha pedido a Alonso que Vinicius debe cambiar de actitud

El brasileño sigue estando en el punto de mira por el simple hecho de que no defiende y no ayuda a sus compañeros en estas tareas, algo que aunque Alonso está intentando arreglar, el extremo sigue haciendo caso omiso a las indicaciones de su entrenador en ese aspecto. Por eso, Mbappé cree que si Vinicius no cambia, el Madrid sufrirá mucho y habrá situaciones más complicadas en el campo.

El francés también es conocido por su escasa defensa, pero con la llegada del vasco al banquillo, se habría comprometido a ayudar más y bajar a defender, algo que, de momento, el brasileño ha descartado por completo, teniendo en cuenta que ya le comunicó a Alonso que él era delantero y no tenía que estar en tareas defensivas, por el simple hecho de que le mermaría físicamente.

El francés cree que el brasileño necesita defender más

Por lo tanto, y después de estos dos primeros encuentros, donde Vinicius se ha quedado en el medio y no ha corrido mucho para atrás, lo que parece una renuncia definitiva de Alonso a cambiar al jugador, Mbappé seguirá insistiendo en que su compatriota en ataque debe defender, por lo que la relación entre ambos podría ir a peor si no hay un cambio de actitud definitivo.