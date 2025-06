Xabi Alonso toma la decisión de aislar a Vinicius tras varias reuniones con el presidente del Real Madrid

Xabi Alonso ha llegado al Real Madrid con mano dura y con la intención de no dejar pasar ni una, olvidando todos los problemas que haya habido en el vestuario durante esta temporada, especialmente la lucha de egos entre las estrellas. De hecho, el tolosarra ya habría tomado una decisión acerca del aislamiento de uno de los mejores jugadores de la plantilla para tapar sus polémicas.

Después de una reunión con Florentino Pérez, el técnico habría decidido aislar a Vinicius, uno de los futbolistas que se ha convertido en el foco de todas estas tensiones, tanto dentro como fuera del terreno de juego, al hacer que pierda protagonismo dentro del vestuario del conjunto blanco. Y el primer paso será echar a uno de sus compatriotas y mejores amigos, Rodrygo.

El Madrid aislará a Vinicius en el vestuario vendiendo a Rodrygo

El brasileño podría tener los días contados en el Madrid, teniendo en cuenta que ha pedido ser titular indiscutible bajo las órdenes de Alonso, mientras que el entrenador no le ha podido asegurar la titularidad y, además, ya le ha dejado claro que no es una pieza clave por el simple hecho de que ya fue suplente en el segundo partido del Mundial de Clubes y no jugó ni un solo minuto.

Rodrygo es clave para Vinicius en el vestuario, por lo que desde el club creen que se le debe bajar esta condición de protegido y rebajar sus amistades dentro del equipo para evitar que crezca su ego, uno de los aspectos por los cuales el Madrid ha sufrido este curso. Por eso, su compatriota más importante será sacrificado y vendido durante este próximo mercado de fichajes de verano.

El brasileño podría tener pie y medio fuera del conjunto blanco

Aunque el extremo ya sabe que su amigo será probablemente traspasado, aún están por ver las condiciones de esta venta. El conjunto blanco está pidiendo mucho dinero, un mínimo de 80 millones para sentarse a la mesa a negociar, una cantidad que equipos de la Premier League como el Arsenal estarían dispuestos a llegar, a pesar de que Rodrygo también está teniendo unas exigencias muy altas con su salario.